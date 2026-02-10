Tahle 75palcová TCL televize s Google TV zlevnila na minimum! Má QLED panel a podporu Dolby Vision Hlavní stránka Zprávičky TCL 75T69C je 75" QLED televize s Google TV a podporou Dolby Vision i Atmos Má antireflexní HVA panel, herní režim s VRR, ALLM a 30W reproduktory S kódem ALZADNY25 stojí 16 792 Kč místo původních 29 990 Kč – téměř poloviční cena Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sedmdesát pět palců za necelých sedmnáct tisíc. S QLED panelem, Dolby Vision a Google TV. TCL 75T69C je větší bratr 65″ modelu, o kterém jsme psali nedávno – a cenový propad je ještě výraznější. Z třiceti tisíc na sedmnáct. Téměř dva metry obrazu 191cm úhlopříčka s rozlišením 4K (3840 × 2160) a QLED technologií pro syté barvy. Antireflexní HVA panel potlačuje odlesky a nabízí široké pozorovací úhly – ideální pro větší obývák, kde nemusí všichni sedět přímo před obrazovkou. Podporované HDR formáty zahrnují Dolby Vision, HDR10+, HDR10 i HLG. Procesor AiPQ Pro se stará o upscaling, redukci šumu a optimalizaci barev. Maximální jas 350 nitů není rekord, ale pro běžné sledování v interiéru stačí. KOUPIT NA ALZE Zvuk obstarávají 30W reproduktory s Dolby Atmos a DTS:X – o 10 wattů víc než menší 65″ verze. Na domácí kino to stále nestačí, ale pro běžné sledování je to slušný základ. Pro hráče s hvězdičkou Herní režim Game Master podporuje HDMI 2.1 s VRR a ALLM. Ale pozor: nativní obnovovací frekvence panelu je 50/60 Hz. Funkce „120Hz Game Accelerator“ dosahuje 120 Hz pouze ve Full HD rozlišení, ne ve 4K. Pro občasné hraní je to OK, pro kompetitivní esport hledejte jinde. Systém Google TV nabízí Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, české Oneplay, SledováníTV i Kuki. Podporuje Chromecast, AirPlay 2 a Google Assistant pro hlasové ovládání. Jeden recenzent chválí „rychlý operační systém“. Co říkají 4 zákazníci Hodnocení 5,0 z 5 od 4 kupujících, 100% doporučuje, přes 100 prodaných kusů. Slovenský zákazník shrnuje: „Za tie peniaze pecka!“ Recenzí je zatím málo, ale všechny pozitivní. Pro kontext: 65″ verze má 17 hodnocení s průměrem 4,4/5 a podobné výtky – hlavně chybějící 120 Hz ve 4K a průměrný zvuk. U 75″ verze očekávejte totéž, jen na větší ploše. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 29 990 Kč, pak klesla na 20 990 Kč a teď s kódem ALZADNY25 stojí 16 792 Kč. Za 75″ QLED s Dolby Vision, Google TV a antireflexním panelem je to fajn cena. Jen nepočítejte se 120Hz hraním ve 4K – to panel neumí. Máte doma prostor na 191cm televizi, nebo preferujete menší úhlopříčku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy TCL Televize Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024