75" Mini LED s 2 176 zónami a jasem 4 500 nitů! TCL shodilo cenu vlajkové lodi o skoro 27 500 Kč

Jakub Kárník
20.4.2026 16:00
Vlajková Mini LED televize za rozumné peníze už dávno není nereálná představa — a TCL C8K je toho aktuálně jedním z nejlepších příkladů. TCL 75C8K v 75palcové úhlopříčce je na Alze za 42 492 Kč po uplatnění kódu ALZADNY15. Cena se tak dostává výrazně pod padesát tisíc, což je na vlajkovou loď z roku 2025 s takovouhle výbavou velmi slušná nabídka. V recenzi jeden z uživatelů rovnou píše, že je to „televize roku 2025″ a že ji s přehledem upřednostnil před OLED modely LG — a nelituje.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte prémiovou velkoplošnou televizi s fantastickým obrazem.-
⚠: Zvažte, že panel je lesklý a ve velmi osvětlené místnosti se v něm budete vidět jako v zrcadle.
💡 Za 42 492 Kč dostanete 75″ 4K Mini LED panel s 2 176 stmívacími zónami, jas 4 500 nitů, nativních 144 Hz, podporu HDR10+, Dolby Vision IQ a IMAX Enhanced, 90W zvuk od Bang & Olufsen s integrovaným subwooferem, 4× HDMI 2.1 a herní funkce včetně VRR a FreeSync Premium Pro.

Proč stojí za pozornost

Hlavní technologický důvod, proč C8K dělá, co dělá, je kombinace QD-Mini LED podsvícení s 2 176 lokálními stmívacími zónami. Každá zóna se ovládá nezávisle, díky čemuž televize nabízí hluboké černé (ne tak úplně jako OLED, ale velmi blízko) bez výrazného halo efektu, který trápí běžné LED podsvícení. K tomu se přidává jas 4 500 nitů, což je hodnota, kterou většina OLED televizí ani zdaleka nedosáhne — ve světlém obývacím pokoji s velkými okny tedy C8K nemá problém.

Velkým plusem je zvuk od Bang & Olufsen. Televize obsahuje 90W systém s integrovaným subwooferem a podle uživatelů funguje skvěle i bez externího soundbaru — v recenzích se píše, že „skutečně překvapí“. Pro hráče je tu nativních 144 Hz, 288Hz Game Accelerator v režimu Full HD, VRR, ALLM a čtyři porty HDMI 2.1. A příjemným detailem je podsvícené dálkové ovládání s kovovým povrchem, které jeden z recenzentů označil za „luxusní“.

S čím počítat

Panel je výrazně lesklý — při umístění proti oknu nebo proti zdroji silného světla se v něm budou odrážet objekty v pokoji. Přestože má televize antireflexní úpravu a jas přes 4 000 nitů na to, aby obraz nepřebil, je dobré promyslet umístění.

Jeden recenzent také uvádí drobný bug — při zapnutí spořiče obrazovky během filmu s titulky je třeba titulky vypnout a znovu zapnout, aby se zobrazily. Jde o softwarovou záležitost, která se dá pravděpodobně opravit aktualizací.

