65" Mini LED TV za 15 tisíc! Tohle TCL je teď asi nejvýhodnějším televizorem v Česku Hlavní stránka Zprávičky Mini LED televizor TCL 65C6KS s 65" úhlopříčkou je nyní dostupný za 15 292 Kč s kódem ALZADNY15 Má 242 stmívacích zón, Quantum Dot a podporou všech HDR formátů včetně Dolby Vision Potěší také solidní 2.1 40W reproduktory Onkyo Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 1.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Sníte o kvalitním televizoru s pokročilou technologií Mini LED, ale dosud vás odrazovaly vysoké ceny? Máme pro vás skvělou zprávu – TCL 65C6KS s 65″ úhlopříčkou je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 15 292 Kč s použitím kódu ALZADNY15. To představuje slevu téměř 40 % oproti původní ceně 24 990 Kč z dubna letošního roku. Co nabízí za tuto mimořádnou cenu? TCL 65C6KS vyniká především svou technologií Mini LED s 242 stmívacími zónami. Díky tomu dosahuje výrazně lepšího kontrastu a hlubší černé než běžné LED televizory. Nejde však jen o technologii podsvícení – tento model využívá také Quantum Dot technologii, která zajišťuje přesné barvy a široký barevný gamut s více než miliardou živých a přesných barevných odstínů. Televizor za podobnou cenu dokážete pořídit i od jiných výrobců, ale půjde o běžnou LED technologii, která nabídne horší kontrast, nižší jas a méně přesné barvy. Mini LED představuje prémiovou technologii, která se blíží kvalitě OLED panelů, přičemž nabízí vyšší jas a delší životnost. Špičkový obraz s podporou všech HDR formátů TCL 65C6KS přichází s podporou všech současných HDR formátů včetně HDR10, HDR10+, HLG a Dolby Vision. Díky tomu si užijete vynikající obraz s vysokým dynamickým rozsahem na všech streamovacích platformách. Pro filmové nadšence je zde také režim Filmmaker Mode, který zobrazuje filmy přesně tak, jak je zamýšleli jejich tvůrci. Kvalitu obrazu dále vylepšuje procesor AiPQ, který využívá umělou inteligenci pro optimalizaci obrazu. Díky tomu získáte ostřejší detaily, přirozenější barvy a plynulejší pohyb. Technologie Motion Clarity pak zajišťuje, že rychlé scény zůstanou ostré a bez rozmazání, což oceníte při sledování sportovních přenosů i akčních filmů. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Pokročilý HVA panel Jednou z klíčových výhod TCL 65C6KS je HVA panel, který zajišťuje výraznější a přesnější kontrast, zatímco účinně potlačuje nežádoucí světelné odlesky a rušivé okolní světlo. Panel také nabízí širší pozorovací úhly, takže si skvělý obraz vychutnáte odkudkoli v místnosti. V recenzích zahraničních médií sice zaznělo, že pozorovací úhly stále nejsou dokonalé, ale ve srovnání s běžnými LED televizory v této cenové kategorii jde o výrazný posun vpřed. Kvalitní zvukový systém ONKYO 2.1 Zvuk je nedílnou součástí filmového zážitku a TCL 65C6KS v tomto ohledu rozhodně nezklame. Televizor je vybaven kvalitními reproduktory ONKYO s celkovým výkonem 40W a integrovaným subwooferem. Díky podpoře prostorového zvuku Dolby Atmos a DTS:X si vychutnáte solidní zvukový zážitek i bez externího soundbaru. Google TV s bohatou nabídkou aplikací TCL 65C6KS využívá operační systém Google TV, který je známý svou bohatou nabídkou aplikací. Díky předinstalovaným aplikacím jako Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max, Prime Video a mnoha dalším máte okamžitý přístup k tisícům filmů a seriálů. Nechybí ani podpora českých streamovacích služeb jako Oneplay, Prima+ a dalších. KOUPIT TCL 65C6KS NA ALZA.CZ Herní funkce pro lepší zážitek I přes svou nižší obnovovací frekvenci 60 Hz nabízí TCL 65C6KS několik užitečných herních funkcí. Je zde herní režim (Game Mode), který zajišťuje nízkou latenci a optimalizuje obraz pro hraní her. Díky technologii VRR (Variable Refresh Rate) je obraz plynulý i při kolísajícím počtu snímků ve hře. Televizor disponuje třemi HDMI porty, z nichž minimálně jeden podporuje HDMI 2.1 a umožňuje hraní v rozlišení 4K. Pro hraní na moderních konzolích jako PlayStation 5 nebo Xbox Series X je to dostatečné, i když hráči kompetitivních titulů by ocenili vyšší obnovovací frekvenci 120 nebo 144 Hz. Sdílení obsahu a další užitečné funkce TCL 65C6KS nabízí bohaté možnosti připojení a sdílení obsahu. Díky podpoře Google Cast a Apple AirPlay 2 můžete snadno zrcadlit obsah z vašeho smartphonu, tabletu nebo notebooku. K dispozici jsou také technologie jako Bluetooth, DLNA či Miracast. Televizor také myslí na vaše zdraví díky technologiím pro ochranu zraku Multiple Eye Care. Ty zahrnují snížení modrého světla, optimalizaci přirozeného světla, eliminaci blikání a další funkce, které chrání vaše oči při dlouhodobém sledování. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Bezkonkurenční poměr cena/výkon S cenou 15 292 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY15) představuje TCL 65C6KS aktuálně nejlepší poměr kvalita/cena/velikost na českém trhu. Konkurenční modely s podobnou technologií Mini LED a 65″ úhlopříčkou se běžně prodávají za ceny atakující 20 000 Kč. Navíc získáte plnohodnotný prémiový televizor s pokročilými funkcemi, které by u konkurenčních značek stály výrazně více. Mini LED technologie v kombinaci s Quantum Dot, podpora všech HDR formátů a kvalitní zvukový systém ONKYO – to vše za cenu, která je bezkonkurenční. KOUPIT TCL 65C6KS NA ALZA.CZ ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si 65″ Mini LED televizor za méně než 16 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá televize miniLED slevy TCL Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024