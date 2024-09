TCL 55V6B s Google TV je nyní k mání za 8 541 Kč na Alze

55palcový 4K panel s podporou HDR10 nabídne solidní obraz

Jedná se sice o 60Hz displej, ale za tu cenu mu to lze snadno odpustit

Hledáte slušnou televizi za rozumnou cenu? TCL možná není první značka, která vás napadne, ale momentálně nabízí model, který stojí za pozornost. TCL 55V6B, 55palcová Smart TV s Google TV, je nyní k mání za cenu, která by mohla zaujmout i ty nejšetrnější kupce. Původně uvedená za 12 490 Kč, tato televize postupně zlevňovala až pod hranici 10 000 Kč. Nyní však můžete na Alze s použitím slevového kódu ALZADNY5 pořídit tento kousek za pouhých 8 541 Kč. To je cena, za kterou běžně koupíte modely s menší úhlopříčkou.

Co za tyto peníze dostanete? TCL 55V6B nabízí 4K rozlišení na 139cm panelu s podporou HDR10. Nechybí ani lokální stmívání, které by mělo pomoci s kontrastem zejména v tmavých scénách, ale nakolik bude v praxi efektivní, zůstává otázkou. Obnovovací frekvence 50/60 Hz sice není nic, co by nadchlo náročné hráče, ale pro běžné sledování filmů, seriálů a případně hraní single-playerových titulů je naprosto dostačující.

Z hlediska konektivity je televize vybavena dobře. Najdete zde 3 HDMI porty, USB port, CI+ slot, LAN a samozřejmě Wi-Fi a Bluetooth. Nechybí ani podpora Chromecastu a Miracastu pro snadné sdílení obsahu z mobilních zařízení. Hlavní výhodou tohoto modelu je přítomnost Google TV. Ten nabízí přístup k široké škále streamovacích služeb a aplikací. Potěší také integrovaný Google Asistent pro hlasové ovládání.

Z hlediska zvuku nenabízí TCL 55V6B nic převratného – standardní 20W reproduktory s podporou Dolby Audio postačí pro běžné použití, ale nároční audiofilové jistě sáhnou po nějakém soundbaru.

Za cenu lehce přes 8 500 Kč tedy dostanete solidní 55palcovou 4K televizi s praktickým operačním systémem. Jistě, není to OLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, ale pokud hledáte velkou obrazovku za rozumnou cenu, TCL 55V6B rozhodně stojí za zvážení.

Co říkáte na aktuální cenu této televize od TCL?