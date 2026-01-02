55" Mini LED televize za skvělou cenu. Tohle TCL opět zlevnilo, má až 144 Hz a zvuk Bang and Olufsen Hlavní stránka Zprávičky Mini LED televize TCL 55Q7C opět zlevnila a nyní stojí pouhých 16 190 Kč oproti původním 24 990 Kč. Televizor kombinuje QD-Mini LED technologii s až 720 stmívacími zónami a špičkovým jasem 2 600 nitů. Hráče potěší nativní 144Hz obnovovací frekvence, HDMI 2.1 a podpora FreeSync Premium Pro. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.1.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v poslední době uvažovali o pořízení televize s Mini LED podsvícením, ale odrazovala vás vyšší cena, máme pro vás dobrou zprávu. TCL 55Q7C se na českém trhu opět dočkala zlevnění a momentálně ji seženete od 16 190 Kč. Oproti původní ceně 24 990 Kč tak ušetříte téměř 9 tisíc korun. QD-Mini LED technologie za rozumnou cenu TCL 55Q7C patří do prémiové řady Q a kombinuje výhody QLED a Mini LED technologií. Místo běžného podsvícení využívá stovky miniaturních LED diod, které dokáží precizněji řídit jas v jednotlivých částech obrazovky. Konkrétně tento model disponuje až 720 stmívacími zónami v rámci technologie Precise Dimming, což výrazně zlepšuje kontrast a eliminuje nežádoucí světelnou záři kolem jasných objektů na tmavém pozadí. Televizor nabízí špičkový jas až 2 600 nitů, díky čemuž si poradí i s HDR obsahem ve světlé místnosti. Panel HVA od TCL dosahuje nativního kontrastu 7 000:1, což je přibližně pětinásobek oproti běžným IPS panelům. O věrné podání barev se stará QLED technologie s pokrytím 93 % barevného prostoru DCI-P3. Herní funkce na úrovni dražších modelů Pro hráče je TCL 55Q7C zajímavou volbou především díky nativní 144Hz obnovovací frekvenci v rozlišení 4K. Televizor podporuje HDMI 2.1 se všemi herními funkcemi včetně VRR (proměnlivá obnovovací frekvence), ALLM (automatický režim nízké latence) a FreeSync Premium Pro pro eliminaci trhání obrazu. Integrovaný Game Master režim automaticky optimalizuje nastavení pro hraní. CHCI TELEVIZI TCL V AKCI O zpracování obrazu se stará procesor AiPQ Pro, který využívá umělou inteligenci pro úpravu kontrastu, barev i ostrosti v reálném čase. Televizor podporuje všechny moderní HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, HDR10+ a HLG. Zvuk od Bang and Olufsen Na rozdíl od mnoha konkurentů v této cenové kategorii nabízí TCL 55Q7C reproduktory s celkovým výkonem 60 W laděné ve spolupráci s dánskou značkou Bang and Olufsen. Nechybí podpora Dolby Atmos pro prostorový zvuk. Zajímavostí je funkce Beosonic, která umožňuje intuitivně upravovat zvukový profil podle typu obsahu. Pro koho je televize vhodná TCL 55Q7C se hodí především pro uživatele, kteří chtějí Mini LED technologii za přijatelnou cenu a nevadí jim 55″ úhlopříčka. Díky vysokému jasu ocení televizor majitelé světlých obývacích pokojů, kde by OLED panely nedokázaly konkurovat. Hráči na konzolích PlayStation 5 (Pro) nebo Xbox Series X využijí plný potenciál HDMI 2.1 portů. KOUPIT TCL 55Q7C Televizor běží na operačním systému Google TV s přístupem ke všem populárním streamovacím službám. K dispozici jsou čtyři HDMI porty, Wi-Fi, Bluetooth a vestavěný Chromecast pro bezdrátové přehrávání obsahu z telefonu. Zaujala vás televize TCL 55Q7C za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Mini LED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024