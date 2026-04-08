Na Alze znovu zlevnili televizi, která nemá v poměru cena/výkon konkurenci. Teď stojí jen 16 tisíc

TCL 55C89K s Mini LED podsvícením, 720 zónami stmívání a reproduktory Bang & Olufsen pokračuje v cenovém pádu S kódem ALZADNY35 teď stojí už jen 16 244 Kč — před týdnem to bylo 18 743 Kč, původní cena byla 25 990 Kč Jeden z nejlepších poměrů cena/výkon u 55" Mini LED televizí na českém trhu — a cena stále klesá Jakub Kárník Publikováno: 8.4.2026 20:00

Před týdnem jsme doporučovali TCL 55C89K za 18 743 Kč a psali, že je to jedna z nejlepších koupí na trhu. Teď je ještě lepší — s kódem ALZADNY35 koupíte tuhle televizi za 16 244 Kč. Původní cenovka byla 25 990 Kč, takže aktuální sleva činí 37 %. Mini LED televize s 720 zónami stmívání, 144 Hz, Dolby Vision IQ a 60W reproduktory Bang & Olufsen — za cenu, za kterou se běžně prodávají základní panely. Co dělá tuhle televizi výjimečnou Herní výbava a použití jako monitor Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává pro každého, kdo hledá 55″ televizi s prémiovým obrazem — na filmy, hry, sport nebo jako velký monitor k notebooku.⚠️ Zvažte, jestli vám nevadí Google TV místo Tizenu nebo webOS, a zda vám 55″ v obýváku postačí.💡 Za 16 244 Kč dostanete Mini LED se 720 zónami, 4K, 144 Hz, všechny HDR formáty včetně Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced a zvuk 60 W s Dolby Atmos. Co dělá tuhle televizi výjimečnou 720 zón lokálního stmívání na 55″ panelu je v této cenové kategorii bezkonkurenční hustota. Většina konkurentů za podobné peníze nabízí 200–400 zón. Výsledkem je hluboká černá s minimálním bloomingem, přesná kontrola jasu a kontrast, který se přibližuje výrazně dražším modelům. HVA panel s antireflexní úpravou zajišťuje čitelný obraz i v osvětlené místnosti a solidní pozorovací úhly. Televize podporuje kompletní paletu HDR standardů — HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision a Dolby Vision IQ, který automaticky přizpůsobuje obraz okolnímu osvětlení. K tomu certifikace IMAX Enhanced a režim Filmmaker Mode pro autentické zobrazení filmů tak, jak je zamýšleli tvůrci. Procesor AiPQ Pro optimalizuje obraz snímek po snímku. Herní výbava a použití jako monitor Čtyři HDMI 2.1 porty, 144 Hz v herním režimu, ALLM, VRR a certifikace FreeSync Premium Pro — na PS5, Xbox Series X nebo PC nabídne tato televize plynulý obraz bez trhání s nízkou latencí. Čím dál víc lidí navíc používá televizi jako velký monitor k počítači nebo MacBooku. Při pozorovací vzdálenosti kolem metru a půl je 55″ panel s antireflexní úpravou a 144 Hz pohodlnější pracovní plocha než většina monitorů — a za výrazně nižší cenu. Vestavěné 60W reproduktory Bang & Olufsen se subwooferem a podporou Dolby Atmos a DTS:X překvapivě slušně ozvučí běžné sledování i bez soundbaru. Systém Google TV s AirPlay 2 a Google Cast pokrývá všechny hlavní streamovací služby i zrcadlení z iPhonu. Koupili byste 55″ Mini LED televizi za 16 tisíc, nebo byste radši připláceli za větší úhlopříčku?