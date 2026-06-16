QD-Mini LED telka TCL s 55" úhlopříčkou klesla pod 11 tisíc. Láká na zvuk ONKYO se subwooferem a Google TV Hlavní stránka Zprávičky 55" TCL 55C6KS je QD-Mini LED televize s 4K rozlišením, Dolby Vision a 180 stmívacími zónami S kódem ALZADNY20 stojí 10 990 Kč místo 13 990 Kč (sleva 3 000 Kč) V této velikosti a výbavě jde aktuálně o jednu z nejlepších nabídek na českém trhu; po registraci navíc získáte předplatné i prodlouženou záruku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.6.2026 06:00 Žádné komentáře 0 QD-Mini LED televize TCL 55C6KS s 55″ úhlopříčkou se teď na Alze prodává za 10 990 Kč namísto původních 13 990 Kč – jde o nejlepší cenu tohoto modelu v Česku. Při uvedení na trh před rokem přitom stál bezmála 20 tisíc. Televizor se sice pyšní kvalitní panelovou technologií, ale vzhledem k ceně narazí na jeden zásadní kompromis hlavně nadšenci do videoher. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou 55″ Mini LED na filmy, sport i hry s Dolby Vision a Google TV za výhodnou cenu.⚠️ Zvažte, že panel je nativně 60Hz – vyšší 120/144 Hz pro hry běží přes Game Accelerator, obvykle za cenu nižšího rozlišení.💡 Za 10 990 Kč jde v této velikosti a výbavě o jednu z nejlepších nabídek na trhu, navíc s nízkou reklamovaností 1,7 %. Proč je tahle televize zajímavá Tahle televize TCL staví na QD-Mini LED panelu se 180 stmívacími zónami, který spojuje výhody QLED barev a lokálního stmívání – tedy vysoký kontrast, hlubokou černou a syté barvy. Cena přitom hodně spadla: při uvedení loni v červnu stála 19 990 Kč, dnes ji s kódem koupíte za 10 990 Kč. Za to dostanete 55″ obraz s Dolby Vision a systémem Google TV, takže jde o vyváženou volbu na filmy, sport i hraní – a v této výbavě o jednu z nejlepších nabídek, jaké teď na českém trhu najdete. Klíčové parametry vysvětlené lidsky Základ je 4K rozlišení s podporou HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision, o obraz se stará procesor AiPQ a HVA panel se širšími pozorovacími úhly a antireflexní úpravou. Pro hráče nechybí 3× HDMI 2.1, ALLM a VRR; panel je sice nativně 60Hz, ale herní režim přes Game Accelerator zvládne až 120/144 Hz. Zvuk obstarává soustava 40W ONKYO 2.1 se subwooferem a Dolby Atmos. Vše běží na Google TV s hlasovým ovládáním přes Google Assistant. KOUPIT ZA 10 990 KČ Praktická stránka: porty, zvuk, bonusy Konektivita zahrnuje 3× HDMI 2.1, 2× USB, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 i Google Cast, takže připojíte konzole i zrcadlíte obsah z telefonu. Design je bezrámečkový s kovovým tělem a televize podporuje držáky VESA 300 × 300 (Alza nabízí i vynesení a montáž na zeď). Příjemný bonus: po registraci získáte předplatné SledovaniTV na 6 měsíců a prodlouženou záruku TCL. Na co si dát pozor Pár věcí je dobré vědět. Nejdůležitější je obnovovací frekvence: panel je nativně 60Hz, takže slibovaných 120 či 144 Hz dosáhnete jen v herním režimu Game Accelerator, který běží obvykle za cenu nižšího rozlišení – pro 4K hraní počítejte s 60 Hz. 180 stmívacích zón je na 55″ slušné, ale ne rekordní číslo, takže u nejnáročnějších HDR scén se může objevit jemné prosvítání kolem světlých objektů. A část bonusů (předplatné, prodloužená záruka) je podmíněná registrací, takže na ni nezapomeňte. VYUŽÍT SLEVU ALZADNY20 Kdy to smysl nedává Pokud jste náročný hráč, který chce 4K při 120 Hz a více, sáhněte po televizi s nativně vysokofrekvenčním panelem. Stejně tak pokud řešíte špičkový jas v prosvětlené místnosti nebo absolutní černou OLEDu, existují (dražší) vhodnější modely. A komu stačí menší obraz, ušetří s 50″ variantou stejné řady. Verdikt: pro koho se vyplatí Za 10 990 Kč s kódem ALZADNY20 je 55″ TCL 55C6KS hodně vyvážená QD-Mini LED televize s Dolby Vision, Google TV a slušným zvukem ONKYO. Od loňského uvedení za 19 990 Kč spadla o devět tisíc a proti běžným 13 990 Kč ušetříte 3 000 Kč – v této velikosti a výbavě jde aktuálně o jednu z nejlepších nabídek na českém trhu. Pokud nepotřebujete nativní vysokofrekvenční panel na 4K hraní, těžko hledáte za necelých 11 tisíc lepší 55″ Mini LED. Pokud vás tento model nezaujal, ale televizi ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné televize, soundbary i držáky. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. CHCI TUTO TELEVIZI Vybrali byste 55″ Mini LED s Dolby Vision za rozumnou cenu, nebo si připlatíte za nativně vysokofrekvenční panel na hraní? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Mini LED Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024