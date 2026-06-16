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QD-Mini LED telka TCL s 55" úhlopříčkou klesla pod 11 tisíc. Láká na zvuk ONKYO se subwooferem a Google TV

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
16.6.2026 06:00
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TCL 55C6KS na stene oficialni

QD-Mini LED televize TCL 55C6KS s 55″ úhlopříčkou se teď na Alze prodává za 10 990 Kč namísto původních 13 990 Kč – jde o nejlepší cenu tohoto modelu v Česku. Při uvedení na trh před rokem přitom stál bezmála 20 tisíc. Televizor se sice pyšní kvalitní panelovou technologií, ale vzhledem k ceně narazí na jeden zásadní kompromis hlavně nadšenci do videoher.

ZOBRAZIT CENU NA ALZE

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete velkou 55″ Mini LED na filmy, sport i hry s Dolby Vision a Google TV za výhodnou cenu.
⚠️ Zvažte, že panel je nativně 60Hz – vyšší 120/144 Hz pro hry běží přes Game Accelerator, obvykle za cenu nižšího rozlišení.
💡 Za 10 990 Kč jde v této velikosti a výbavě o jednu z nejlepších nabídek na trhu, navíc s nízkou reklamovaností 1,7 %.

Proč je tahle televize zajímavá

Tahle televize TCL staví na QD-Mini LED panelu se 180 stmívacími zónami, který spojuje výhody QLED barev a lokálního stmívání – tedy vysoký kontrast, hlubokou černou a syté barvy. Cena přitom hodně spadla: při uvedení loni v červnu stála 19 990 Kč, dnes ji s kódem koupíte za 10 990 Kč. Za to dostanete 55″ obraz s Dolby Vision a systémem Google TV, takže jde o vyváženou volbu na filmy, sport i hraní – a v této výbavě o jednu z nejlepších nabídek, jaké teď na českém trhu najdete.

TCL 55C6KS render zepredu

Klíčové parametry vysvětlené lidsky

Základ je 4K rozlišení s podporou HDR10, HDR10+, HLG i Dolby Vision, o obraz se stará procesor AiPQ a HVA panel se širšími pozorovacími úhly a antireflexní úpravou. Pro hráče nechybí 3× HDMI 2.1, ALLM a VRR; panel je sice nativně 60Hz, ale herní režim přes Game Accelerator zvládne až 120/144 Hz. Zvuk obstarává soustava 40W ONKYO 2.1 se subwooferem a Dolby Atmos. Vše běží na Google TV s hlasovým ovládáním přes Google Assistant.

KOUPIT ZA 10 990 KČ

Praktická stránka: porty, zvuk, bonusy

Konektivita zahrnuje 3× HDMI 2.1, 2× USB, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 i Google Cast, takže připojíte konzole i zrcadlíte obsah z telefonu. Design je bezrámečkový s kovovým tělem a televize podporuje držáky VESA 300 × 300 (Alza nabízí i vynesení a montáž na zeď). Příjemný bonus: po registraci získáte předplatné SledovaniTV na 6 měsíců a prodlouženou záruku TCL.

Na co si dát pozor

Pár věcí je dobré vědět. Nejdůležitější je obnovovací frekvence: panel je nativně 60Hz, takže slibovaných 120 či 144 Hz dosáhnete jen v herním režimu Game Accelerator, který běží obvykle za cenu nižšího rozlišení – pro 4K hraní počítejte s 60 Hz. 180 stmívacích zón je na 55″ slušné, ale ne rekordní číslo, takže u nejnáročnějších HDR scén se může objevit jemné prosvítání kolem světlých objektů. A část bonusů (předplatné, prodloužená záruka) je podmíněná registrací, takže na ni nezapomeňte.

VYUŽÍT SLEVU ALZADNY20

Kdy to smysl nedává

Pokud jste náročný hráč, který chce 4K při 120 Hz a více, sáhněte po televizi s nativně vysokofrekvenčním panelem. Stejně tak pokud řešíte špičkový jas v prosvětlené místnosti nebo absolutní černou OLEDu, existují (dražší) vhodnější modely. A komu stačí menší obraz, ušetří s 50″ variantou stejné řady.

Verdikt: pro koho se vyplatí

Za 10 990 Kč s kódem ALZADNY20 je 55″ TCL 55C6KS hodně vyvážená QD-Mini LED televize s Dolby Vision, Google TV a slušným zvukem ONKYO. Od loňského uvedení za 19 990 Kč spadla o devět tisíc a proti běžným 13 990 Kč ušetříte 3 000 Kč – v této velikosti a výbavě jde aktuálně o jednu z nejlepších nabídek na českém trhu. Pokud nepotřebujete nativní vysokofrekvenční panel na 4K hraní, těžko hledáte za necelých 11 tisíc lepší 55″ Mini LED.

Pokud vás tento model nezaujal, ale televizi ve slevě hledáte, projděte si i aktuální Alza Dny, kde se pravidelně objevují další zlevněné televize, soundbary i držáky. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob.

CHCI TUTO TELEVIZI

Vybrali byste 55″ Mini LED s Dolby Vision za rozumnou cenu, nebo si připlatíte za nativně vysokofrekvenční panel na hraní?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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