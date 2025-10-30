Nejlevnější 43" QLED televize v Česku: Tohle TCL nestojí ani 5 tisíc, má Android TV a Dolby Audio Hlavní stránka Zprávičky TCL 43S5K klesla na rekordních 4 989 Kč, což z ní dělá nejlevnější 43" QLED televizi na českém trhu Při letošním uvedení stála televize 8 490 Kč, aktuální sleva představuje úsporu přes 3 500 korun Model nabízí QLED panel s Full HD rozlišením, Android TV systém a podporu populárních streamovacích služeb Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Hledáte cenově dostupnou QLED televizi, která se vejde do menší místnosti? TCL 43S5K se nyní prodává za pouhých 4 989 Kč, což představuje nejnižší cenu za 43palcovou QLED televizi na českém trhu. Původní cena při letošním uvedení činila 8 490 Kč, takže současná sleva dosahuje výrazných 3 501 korun. QLED technologie za cenu běžného LED panelu TCL 43S5K využívá QLED panel s kvantovými tečkami, které zajišťují živější barvy a vyšší jas oproti klasickým LED televizím. Technologie kvantových krystalů dokáže zobrazit přes miliardu barevných odstínů a nabízí širší barevný gamut než standardní LED panely. Díky tomu získáte kvalitnější obraz s lepším podáním barev, ačkoliv za cenu srovnatelnou s běžnými LED modely. Televize disponuje 43palcovou obrazovkou s Full HD rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Zatímco konkurence v této cenové kategorii často nabízí pouze HD Ready rozlišení, TCL poskytuje dvojnásobný počet pixelů pro ostřejší obraz. Model podporuje také HDR10, který vylepšuje kontrast a detaily ve světlých i tmavých částech obrazu. KOUPIT TCL 43S5K V AKCI Android TV s bohatou výbavou funkcí Srdcem televize je operační systém Android TV, který zpřístupňuje tisíce aplikací z obchodu Google Play. Předinstalované najdete populární služby jako Netflix, Disney+, OnePlay či Max. Funkce Google Cast umožňuje bezdrátové přenášení obsahu z telefonu nebo tabletu přímo na obrazovku televize. Zde je nutné upozornit, že lépe vybavené televize TCL pracují se systémem Google TV. Ten je sice také postaven na Androidu, ale nabízí novodobější, lépe přizpůsobitelné uživatelské rozhraní. Pokud pro vás chytré funkce nehrají až tak velkou roli, Android TV vám bohatě vystačí, ale rozhodně jde o věc, nad kterou je minimálně dobré popřemýšlet. Pro různé typy obsahu televize nabízí specializované režimy zobrazení – herní režim snižuje vstupní zpoždění pro plynulejší hraní, sportovní režim zvýrazňuje pohyb a filmový režim optimalizuje barvy pro kinematografický zážitek. Zvukovou stránku zajišťuje technologie Dolby Audio s celkovým výkonem reproduktorů 20 W. Konektivita a další výbava Po stránce konektivity televize nabízí dva HDMI porty pro připojení herní konzole nebo set-top boxu a jeden USB port pro přehrávání multimédií z flash disku. Nechybí Wi-Fi a Bluetooth pro bezdrátové připojení či LAN port pro stabilnější internetové spojení kabelem. Obnovovací frekvence 60 Hz je standardní pro tuto cenovou kategorii. Pro koho je TCL 43S5K ideální volbou? Model ocení především zákazníci hledající kompaktní televizi do menších prostor – ložnice, kuchyně nebo dětského pokoje. S úhlopříčkou 108 cm se vejde i tam, kde větší modely působí předimenzovaně. Televize je také skvělou volbou pro ty, kteří chtějí QLED technologii bez vysoké investice. TCL 43S5K představuje rozumný kompromis mezi cenou a kvalitou. Získáte chytrou televizi s kvalitnějším QLED panelem za cenu, kterou byste běžně zaplatili za základní LED model. Hlavním kompromisem je samozřejmě Full HD rozlišení místo 4K – například model TCL 43P7K s 4K rozlišením momentálně stojí v akci 7 tisíc korun, tedy o 2 tisíce více. Ten také už nabízí Google TV. CHCI RADĚJI TCL 43P7K TCL 43S5K za necelých 5 tisíc korun představuje zajímavou příležitost pro všechny, kteří chtějí vylepšit svůj televizní zážitek bez velkých výdajů. QLED panel zajistí lepší barvy než běžné LED televize a Android TV poskytne přístup ke streamovacím službám. Zvažujete nákup levné QLED televize? 