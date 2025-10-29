Nevejde se vám velká televize do bytu? Tohle 43" TCL s QLED obrazem stojí jen 7 tisíc Hlavní stránka Zprávičky TCL 43P7K s QLED panelem klesla na historické minimum 6 989 Kč z původních 12 490 Kč Kompaktní 43" televize nabízí technologii Quantum Crystal s miliardou barevných odstínů Součástí výbavy je Google TV, herní režim Game Master a podpora Dolby Vision i Atmos Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.10.2025 12:17 1 komentář 1 Hledáte kvalitní televizi do menší místnosti nebo ložnice? TCL 43P7K s kompaktní 43palcovou úhlopříčkou se nyní prodává za dosud nejnižší cenu 6 989 Kč. Při uvedení na český trh přitom stála téměř dvojnásobek – konkrétně 12 490 Kč. Pro koho je tato QLED televize vhodná a co všechno za svou cenu nabízí? QLED panel s miliardou barev za cenu běžné LED televize Procesor AiPQ vylepšuje obraz pomocí umělé inteligence Google TV s českými aplikacemi a hlasovým ovládáním Game Master režim pro hraní na konzolích Zvuk Dolby Atmos ze dvou reproduktorů Pro koho je TCL 43P7K ideální volbou? QLED panel s miliardou barev za cenu běžné LED televize TCL 43P7K disponuje QLED panelem s technologií Quantum Crystal, která využívá nanomateriály s kvantovými tečkami pro zobrazení více než miliardy barevných odstínů. Panel pokrývá 93 % barevného prostoru DCI-P3, což zajišťuje věrné podání barev zejména při sledování filmů a seriálů. Rozlišení 4K Ultra HD (3840 × 2160 pixelů) přináší ostrý obraz i na 43palcové úhlopříčce. Televize používá HVA panel vlastní výroby TCL, který podle výrobce nabízí třikrát vyšší kontrast než běžné LCD panely. Pozorovací úhel přesahuje 178 stupňů, takže obraz zůstává kvalitní i při sledování ze strany. Nižší obnovovací frekvence 60 Hz je vzhledem k ceně pochopitelná, ale televize aspoň do nějaké míry dělá obraz plynulejším pomocí technologie MEMC. Procesor AiPQ vylepšuje obraz pomocí umělé inteligence Za zpracování obrazu odpovídá procesor AiPQ vyvinutý společností TCL. Využívá několik algoritmů pracujících s umělou inteligencí – funkce Ai Clarity analyzuje každý snímek a zvyšuje ostrost i u zdrojů s nižším rozlišením. Ai Color optimalizuje barvy podle obsahu scény a zachovává přirozené tóny pleti. Ai Contrast přizpůsobuje jas jednotlivých částí obrazu podle světelných podmínek v místnosti. UŠETŘÍM NA TELEVIZI TCL Televize podporuje všechny hlavní HDR formáty včetně Dolby Vision, HDR10+ a HLG. Díky tomu zobrazuje větší rozsah jasů a kontrastů při přehrávání kompatibilního obsahu z platforem jako Netflix nebo Disney+. Maximální jas panelu výrobce neuvádí, ale vzhledem k ceně pravděpodobně nepřekročí 400 nitů. Google TV s českými aplikacemi a hlasovým ovládáním Operační systém Google TV zajišťuje přístup ke všem populárním streamovacím službám. V Česku jsou dostupné Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay a další aplikace. Systém umožňuje přehrávání obsahu přímo z telefonu pomocí funkce Chromecast. Pro rodiče je užitečná funkce dětského profilu, která omezuje přístup pouze k obsahu vhodnému pro děti. Televize také podporuje aplikaci TCL Home pro ovládání dalších chytrých zařízení značky TCL přímo z obrazovky. Game Master režim pro hraní na konzolích Hráči ocení speciální režim Game Master s herním panelem (Game Bar), který zobrazuje parametry jako snímkovou frekvenci a HDR status. K dispozici jsou tři obrazové předvolby – Original, FPV pro střílečky a RPG pro hry na hrdiny. Televize podporuje ALLM (automatický režim nízké latence) a disponuje třemi porty HDMI 2.1 pro připojení moderních konzolí. Zajímavou funkcí je Aiming Aid, která pomáhá s přesnějším zaměřováním ve střílečkách. Televize také umožňuje přepnutí na ultraširoký poměr stran 21:9 nebo 32:9 pro větší rozhled ve hrách, které tuto funkci podporují. Vstupní zpoždění (input lag) výrobce neuvádí, ale mělo by být dostatečně nízké pro běžné hraní. Zvuk Dolby Atmos ze dvou reproduktorů Audio systém tvoří dva reproduktory s celkovým výkonem 20 W. Televize podporuje prostorový zvuk Dolby Atmos a virtuální prostorový zvuk DTS Virtual:X. Pro lepší zvukový zážitek je vhodné připojit soundbar nebo domácí kino přes HDMI ARC. KOUPIT TCL 43P7K Z hlediska konektivity nabízí televize 3× HDMI, 2× USB, optický audio výstup a Bluetooth. Připojení k internetu je možné přes Wi-Fi nebo ethernetový kabel. Nechybí ani podpora populárních kodeků včetně H.265/HEVC pro přehrávání moderních video formátů. Pro koho je TCL 43P7K ideální volbou? S aktuální cenou 6 989 Kč představuje TCL 43P7K zajímavou volbu pro několik skupin uživatelů. Hodí se především do menších obývacích pokojů, ložnic nebo studentských pokojů, kde by větší úhlopříčka působila neúměrně. Díky QLED panelu a podpoře HDR formátů nabízí kvalitnější obraz než běžné LED televize ve stejné cenové kategorii. Televize zaujme také příležitostné hráče, kteří ocení herní režimy a nízkou latenci, ale nepotřebují 120Hz panel dražších modelů. Systém Google TV s českými aplikacemi uspokojí milovníky streamovaného obsahu. Pro náročnější uživatele, kteří vyžadují vyšší jas pro HDR nebo HDMI 2.1 s plnou propustností, bude vhodnější investovat do dražšího modelu. Pořídili byste si kompaktní QLED televizi za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 1 komentář Vložit komentář akce česko Sleva TCL Televize Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024