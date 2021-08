Ke stažení: Ochutnejte chystaný Pixel 6 skrze uniklé tapety

Před pár hodinami jsme se od Googlu dočkali poměrně velkého a hlavně nečekaného odhalení připravovaných telefonů Pixel 6 a Pixel 6 Pro. Mimochodem už třeba víme, že mobily dorazí už na podzim, že budou poháněny unikátním procesorem a jak vlastně vypadají. A to nejen zvenku, ale i “uvnitř” v rámci systému. Google při prezentaci znovu připomněl nový Material You design přicházející s Androidem 12, nicméně uniklo i něco, co nechtěl. Oficiální tapety.

Tapety pro Google Pixel 6 Pro

Redakci XDA Developers se šikovným trikem, který zahrnuje zjištění interních identifikací mobilů, úpravy kódu a špetku experimentování, podařilo ošálit Google aplikaci Tapety. Jiný telefon dokázali vydávat za Pixel 6 Pro a aplikace jim ochotně naservírovala všechna grafická pozadí pro tento ještě nevydaný mobil. Jedná se celkem o dvanáct tapet v rozlišení 1440 x 3120 pixelů, čímž se pravděpodobně prozrazuje i další z parametrů displeje. Kompletní balík se všemi hodně pestrými obrázky v plném rozlišení stahujte z archivu od XDA Developers.

Které tapeta vám přijde nejhezčí?

Zdroj: XDA