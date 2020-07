Stáhněte si parádní tapety z mobilu ASUS ROG Phone 3 (vyžaduje ADB)

Pokud patříte mezi fanoušky herních telefonů, nebo alespoň futuristických high-end animovaných tapet, máme pro vás dobrou zprávu. Jen pár hodin po uvedení nového herního supertelefonu ROG Phone 3 od firmy ASUS se objevil návod, jak si do libovolného mobilu s Androidem 9 a vyšším nainstalovat jemu určené živé tapety. A nejen je. V balíku jsou čtyři tapety animované a 29 statických. Způsob, jak to lze provést, vymysleli a popsali uživatelé z komunity XDA Developers. Rovnou upozorníme, že postup počítá s připojením a konfigurací skrze ADB (Android Debug Bridge). Pokud jste v něm jako doma, směle do toho. Pokud se chcete s tímto prostředím, třeba právě kvůli těmto tapetám, seznámit, mrkněte do úvodních kapitol našeho přehledu ADB příkazů.

Tyto náhledy nestahujte Obrázky zobrazená na této stránce jsou jen náhledové. Pro docílení maximální kvality postupujte dle návodu.

Jak nainstalovat tapety z ASUS ROG Phone 3