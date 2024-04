Povedený OnePlus Pad dostane nástupce. V čem bude lepší?

Povedený tablet od OnePlus letos dostane nástupce

OnePlus Pad2 podle známého insidera vyjde v druhé půlce roku

Mohl by se pochlubit nabušeným procesorem od MediaTek

OnePlus v loňském roce vydalo svůj první tablet a letos by podle nejnovějších informací mohl vyjít jeho nástupce. Že se OnePlus Pad2 plánuje na druhou polovinu roku, uvedl na sociální síti X uznávaný insider Max Jambor, který už v minulosti přinesl hromadu detailů o chystaných zařízeních tohoto čínského výrobce. Dočkat bychom se mohli třeba významného upgradu procesoru.

OnePlus Pad se v mnoha ohledech povedl, ale výrobce má stále na čem pracovat. Tablet, spadající do střední třídy, za svou cenu nabízel velice slušný výkon a kvalitní displej s velikostí necelých 12 palců, rozlišením 2800×2000 pixelů a obnovovací frekvencí 144 Hz. Uživatelé i novináři si každopádně stěžovali na nedostatky v softwaru, například limitující možnosti multitaskingu.

Nejenže by se OnePlus Pad2 mohl poučit z chyb předchůdce v těchto ohledech, ale zároveň by mohl opět oslnit svým hardwarem. Momentálně se spekuluje, že by tablet mohl být rebrandem nedávno vydaného Vivo Padu 3 Pro, a pokud to bude pravda, půjde o neskutečně atraktivní zařízení.

Jestliže OnePlus Pad2 skutečně převezme výbavu ze zmíněného tabletu od Vivo, mohl by nabídnout výkonný čipset MediaTek Dimensity 9300, jenž spoléhá pouze na výkonná jádra a nedisponuje žádnými efektivními, anebo 11 500mAh baterii s podporou 66W dobíjení kabelem. Co se pak týče displeje, využil by 13palcový panel s rozlišením 3,1K a 144Hz frekvencí.

Zdroje: X, Notebookcheck