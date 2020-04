Klienti domovů pro seniory se spojí s rodinami díky akci „Tablet od srdce“

Uzavření domovů pro seniory před téměř jakýmikoli návštěvami je nutné opatření, které ale pochopitelně způsobuje několik problémů. Jedním z hlavních je narušení kontaktu mezi rodinami. Pro mladší generace přichází v úvahu spousty dalších forem hovorové či audiovizuální komunikace. Ale co staří lidé, často téměř připoutaní jen k posteli a možná televizi a štítící se moderních technologií? Ti nesáhnou po tabletu, aby rodině zavolali, řekli byste si. Ale nemusí to tak být. Hlavně díky projektu Tablet od srdce, který si klade za cíl právě virtuální komunikaci z a do domovů pro seniory.

Projekt dalo dohromady několik společností v čele s firmou Philip Morris. Ta nakoupila 900 tabletů, které pak za spolupráce Nadace Charty 77 darovala Asociaci poskytovatelů sociálních služeb. Tato organizace se poté pustila do školení personálu, který bude seniorům při spojení s blízkými asistovat. Do řady přispěvatelů patří i firma Mall.cz, která poskytla tablety za nákupní cenu bez marže. Operátor Vodafone je pak všechny zdarma vybavil datovými SIM kartami. Mediálním partnerem projektu Tablet od srdce je Blesk, který do přístrojů vložil licenci pro čtení jeho Premium obsahu.

„Uvědomujeme si, jak těžká pro seniory, ale i jejich rodiny musí současná situace být a jak silně se jich vzájemné odloučení dotýká, proto jsme se rozhodli pomoci. Také starší lidé potřebují své blízké vidět a vnímat jejich emoce, byť zprostředkovaně. Písemný kontakt nebo telefonát v současné době seniorům nestačí,“ říká o projektu Tablet od srdce Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR. Záměr byl již v březnu v pilotní fázi úspěšně ověřen v síti osmi zařízení Alzheimer Home pro klienty s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. „Je to takový komunikační most. A mosty se musejí v nouzovém stavu stavět rychle,“ oceňuje nápad a rychlou pomoc několika firem Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

