T Phone (Pro) recenze: Vyplatí se telefony od T-Mobile?

Jít k operátorovi už dávno není jen o tom zřídit si nový tarif. Jako příklad může posloužit O2 a jeho sluchátka pods, o jejichž kvalitách si můžeme myslet své, ale to není důležité. Důležité totiž je, že se prodávají jak na běžícím páse a to stejné, akorát ještě ve větším praktikuje T-Mobile s telefony už několik let v zahraničí. Před nějakou dobou telefony T Phone a T Phone Pro zamířily také na český trh. Oba dva už nějakou dobu testujeme v redakci a v této recenzi se mrkneme na to, zda vůbec stojí za uvážení. Nebudeme brát v potaz akční ceny, za které lze telefony koupit společně s tarify. Ty mají totiž operátoři často i na jiné telefony.

Obsah recenze T Phone a T Phone Pro

T Phone Pro obsah balení

Obsah balení je u obou telefonů totožný. Kromě samotného telefonu můžete počítat také s USB-C nabíjecím kabelem, brožurkou a sponkou na vysunutí SIM karty. Bohužel se T-Mobile rozhodl, že půjde stejnou cestou, jako například Samsung, Apple, nebo Sony a k telefonu vám nedá nabíjecí adaptér. Paradox je, že u levnějších telefonů stále bývá až na výjimky přítomný.

Tohle není prémiový segment. Operátor se rovněž nemůže vymlouvat na to, že chtěl telefon co nejlépe vybavit a proto se snažil jinde ušetřit. Popravdě tento krok moc nechápeme.



Design a konstrukce

Hned ze startu si nalejeme čistého vína. Kvalita zpracování, ani design telefonů T Phone nás nenadchl. Oba dva mobily jsou samozřejmě tvořeny z plastu, což se dá pochopit. Je ale vidět, že T-Mobile nemá tolik zkušeností a ostatní telefony v podobné ceně vypadají lépe. Šetřilo se kde se dalo a výsledkem je nepříliš povedená zadní povrchová úprava, která je magnetem na otisky prstů, přestože je v obou případech matná.

Chválíme přítomnost 3,5mm jacku, což je ale rovněž u ostatních mobilů v podobné ceně standardem, avšak u ani jednoho z mobilů nelze pochválit reproduktor. Zvukový projev je velmi podprůměrný. Žalostně mu chybí basy a středy a při maximální hlasitosti.

Jasně, od telefonu nižší střední třídy nelze čekat zázraky, ale některé mobily v podobné ceně umí zahrát vcelku slušně. To ale není případ telefonů od T-Mobile. Na občasný poslech podcastů nebo sledování videa to asi bude stačit, ale nečekejte zázraky. Vše podtrhuje také naprosto mizerná haptická odezva, pokud se ty nepříjemné vibrace dají vůbec haptikou nazvat.

4 důvody, proč si pořídit Xiaomi 12T Pro čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

T Phone T Phone Pro rozměry a hmotnost 166,61 x 76,42 x 8,76 mm, 195 g 173,92 x 77,8 x 8,99 mm, 214 g systém Android 12 Android 12 displej 6,52” HD+ 6,82” HD+ fotoaparáty Zadní

– 50MPx primární

– 2MPx hloubkový

– 2MPx makro

Přední

· 5MPx Zadní

– 50MPx primární

– 5MPx ultraširoký

– 2MPx hloubkový

– 2MPx makro

Přední

· 5MPx procesor MediaTek Dimensity 700 MediaTek Dimensity 700 paměti 4/64 GB 8/128 GB baterie 4 500 mAh

15 W nabíjení

5 000 mAh

15 W nabíjení + bezdrátové nabíjení

NFC ne ano

Pokud stojí něco v případě konstrukce T Phone a T Phone Pro za zmínku, je to čtečka otisků prstů, která je přítomná v růžově zbarveném zapínacím tlačítku. Je samozřejmě kapacitní, ale poměrně rychlá a rozpozná váš prst i v momentech, kdy máte prst umaštěný nebo vlhký.

T-Mobile: T Phone – Představujeme náš nový telefon

Je potřeba zmínit, že jak T Phone, tak T Phone Pro jsou pořádná pádla. Rozměry klasického modelu činí 166.6 x 76.4 x 8.8 mm, model Pro má pak rozměry 173.9 x 77.8 x 9 mm, což je naprosto šílené. Třeba Samsung Galaxy S22 Ultra, jedna z největších vlajek na trhu má rozměry 163.3 x 77.9 x 8.9 mm a je menší, než T Phone Pro.



T Phone Pro displej

Pokračujeme na přední straně u displeje, který má na dnešní dobu nevkusně velké rámečky, zejména pak dolní brada obou mobilů působí, jako bychom se vrátili o několik let zpět. Díváme se pak v obou případech na LCD IPS panely, přičemž klasický model disponuje úhlopříčkou 6,52 palce a rozlišením 1600 x 720 pixelů, Pro varianta má 6,82 palce a rozlišení 1640 x 720 pixelů. Obnovovací frekvence se zastavila na dnes podprůměrných 60 Hz. Maximální jas výrobce ve specifikacích nezmiňuje, ale není nikterak vysoký a s čitelností na přímém slunci by mohl být problém.

Už z těchto čísel je vám asi jasné, že ani displej není tím, čím by se mohly mobily od T-Mobile chlubit. Rozlišení je nízké, konkurence nabízí v podobné ceně Full HD+ panely, vyšší obnovovací frekvenci, nebo AMOLED technologii. A některé telefony, jako třeba Redmi Note 11 mají všechno dohromady. Tohle je důstojné tak na telefon za dva a půl tisíce, ale rozhodně ne více, než dvakrát tolik.



Hardware a výkon

Pokud máte z textu, který jste doposud přečetli negativní dojem, vůbec se vám nedivíme, ale u hardwaru si T-Mobile trochu napraví reputaci. Srdcem obou mobilů je totiž čipset MediaTek Dimensity 700 s podporou 5G sítí. V případě klasického modelu mu dopomáhají 4 GB RAM a 64GB úložiště, Pro varianta má dokonce 6 GB a 128GB paměť. Tento čipset známé z hromady dalších telefonů, jako je realme 10 5G, Samsung Galaxy A13 5G, nebo Redmi Note 10 5G.

Jde o poměrně solidní volbu, která si poradí i s poměrně náročným užíváním. Výjimkou nejsou ani hry, které T Phone zvládal poměrně slušně, a to jsme nehráli žádné piškvorky. Vyzkoušeli jsme Call of Duty: Mobile, FIFA Mobile, Genshin Impact i Fortnite a se všemi tituly si telefon poradil slušně. Samozřejmě se musíte smířit s nižším grafickým nastavením, ale zahrajete si solidně. Problémem je ten samotný displej, který bude na kompetitivní hraní pomalejší.



O2 do konce roku příjemně zlevňuje tarif FREE+ Bronzový čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Uživatelské prostředí

V obou telefonech nalezeme čistý Android 12, který je doplněný pouze o vlastní tapety a nějaký ten vyzváněcí tón. Prostředí samotné je poměrně svižné, avšak jsme se setkali s pády aplikací a fakt, že v obou telefonech je již zmíněný 60 Hz displej plynulosti nepřidává. Není to žádná katastrofa. T Phone a T Phone Pro jsou na běžné používání zcela dostatečně svižné, ale pokud jste zvyklí na něco lepšího, budete litovat.

Naopak jsme ale rádi, že T-Mobile vsadil na čistý systém a nesnažil se nás zatopit nějakou rychle splácaninou s hromadou balastu. Tím, že jde o čistý Android 12 můžete počítat s veškerými vychytávkami, který tento systém nabízí a to včetně designového jazyka Material You a funkcí jako Dynamic Color, která vám zbarví prostředí do aktuálně nastavené tapety. Fajn jsou také dva roky hlavních aktualizací Androidu, takže T Phone dostane i Android 14.



Výdrž baterie

Výdrž baterie je u obou mobilů poměrně slušná. Základní T Phone má 4500mAh akumulátor, Pro varianta ještě o 500 mAh větší. Na jedno nabití jsme se dostávali u obou telefonu na velmi podobnou výdrž. První týden jsme používali základní verzi, druhý Pro a nevšimli jsme si větších rozdílů. V praxi to znamená, že se dostanete úplně v pohodě na jeden celý den běžného používání, které zahrnuje práci s e-maily, brouzdání sociálními sítěmi, nějaký ten web, občasné focení a pár hovorů. V některých situacích nám telefon vydržel i den a půl. Tady si opravdu nemáme na co stěžovat a příjemným benefitem je také bezdrátové nabíjení, které není u podobných telefonů samozřejmostí.



Jak jsou na tom foťáky?

T-Mobile láká na soustavu tří, respektive čtyř snímačů na zadní straně. V každém případě dostaneme 50Mpx hlavní senzor, dva 2Mpx pro hloubkové a makro focení a v případě Pro varianty také 5Mpx ultraširoký fotoaparát. Po prvních dojmech z telefonu jako takového jsme se báli, co se stane, až stiskneme spoušť a prohlédneme si fotky na velkém monitoru. Výsledky hlavního fotoaparátů ale nejsou tak špatné, jak byste si mohli myslet.

Fotky mají poměrně věrné barevné podání a za dobrých světelných podmínek mají i docela dost detailů, které ale rapidně mizí s každou přibývající hodinou v podvečer. Na svou cenu jde ale stále o průměr. Hromada telefonů fotí v dané ceně mnohem lépe, ale jak bylo řečeno. Fotoaparát vás rozhodně neurazí. Tedy alespoň ten hlavní. Ultraširoký senzor u Pro modelu je totiž katastrofální. Má vybledlé barevné podání, fotky nejsou ostré a celé to vypadá, jako byste to fotili na nějakou hodně špatnou ultraširokou selfie kamerku. Špatné je bohužel také video, které umí telefony natáčet maximálně ve 2K rozlišení.

Cena a dostupnost

Základní T Phone stojí bez tarifní dotace 4 999 Kč, T Phone Pro pak operátor v Česku nacenil na 6 499 Kč. Koupit je můžete na oficiálním webu operátora.



Stojí mobil za korunu za to? Testujeme T Phone od T-Mobile čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Závěrečné zhodnocení

Máme tu závěr dnešní recenze, která určitě nedopadla tak, jak bychom si sami přáli. Ani jeden z telefonů od T-Mobile totiž nestojí za svou cenu, pokud nutně nepotřebujete 5G připojení. V případě klasického T Phone, který vychází na téměř pět tisíc uděláte lépe, když si koupíte něco jiného. Za zmínku stojí třeba Redmi Note 11, Motorola Moto G60, Samsung Galaxy A13, nebo POCO M4 Pro. Ještě horší poměr cena/výkon má pak Pro verze, za jehož cenu můžete mít Samsung Galaxy A33 5G, Redmi Note 11 Pro, Honor Magic 4 lite 5G, nebo Realme 9 Pro 5G.

Všechny tyto telefony jsou oproti T Phone Pro na úplně jiné úrovni, ať už se bavíme o displeji, konstrukci či fotoaparátech. Pokud je seženete v nějaké akci, nebo k tarifu, který doopravdy využijete za výrazně nižší cenu, možná by se o nich dalo uvažovat. Nejde o vyloženě špatné telefony, jen jsou zkrátka nyní zasazeny do cenových kategorií, ve kterých nemají co dělat.

Klady + slušná výdrž baterie

+ podpora bezdrátového nabíjení

+ jeden z nejlevnějších 5G mobilů

+ podpora VoLTE a VoWiFi

+ čistý Android a 2 roky aktualizací

Zápory – nepříliš kvalitní zpracování

– absence NFC u levnějšího modelu

– podprůměrný LCD displej s 60Hz frekvencí

– přinejlepším průměrné fotoaparáty

– absence nabíjecího adaptéru v balení

– T-Mobile zvláštně šachuje s cenami

Jaký máte názor na telefony od T-Mobile?