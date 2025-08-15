T-Mobile představil nové generace telefonu a tabletu! Lákají na AI, solidní výbavu a možnost získat je za 1 Kč Hlavní stránka Zprávičky T-Mobile uvádí třetí generaci svého operátorského telefonu a druhou generaci tabletu s integrovanou AI T Phone 3 nabídne 120Hz displej, 50Mpx fotoaparát s OIS a Snapdragon 6 Gen 3 za 4 001 Kč S tarifem Next neomezeně XL lze telefon pořídit za symbolickou 1 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.8.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pamatujete ještě doby, kdy operátoři prodávali telefony s vlastním logem? Většinou šlo o přeznačkované levné čínské kousky, které nikdo nechtěl. T-Mobile se ale snaží tento koncept oživit trochu jinak. Dnes představil třetí generaci T Phone a druhou generaci T Tablet, které vznikly ve spolupráci s Googlem a mají zaujmout především integrovanou umělou inteligencí. T Phone 3 dostal do vínku procesor Snapdragon 6 Gen 3, který sice nepatří mezi špičku, ale v cenové kategorii kolem čtyř tisíc korun je to velmi slušná výbava. K tomu přidejte 6,6palcový Full HD+ displej s frekvencí 120 Hz a máte telefon, který na papíře nevypadá vůbec špatně. Přestože jde o klasický IPS panel, nikoliv OLED. Fotoaparát s optickou stabilizací za čtyři tisíce Zajímavé je, že T-Mobile do svého telefonu nacpal 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu. Přední kamera má rozlišení 13 Mpx, což na selfie a videohovory bohatě stačí. Druhý zadní snímač je bohužel jen 2Mpx makro. Telefon má 6 GB operační paměti a 128GB úložiště, které můžete rozšířit microSD kartou až do kapacity 2 TB. Baterie má kapacitu 5 000 mAh s podporou 25W rychlého nabíjení, nechybí ani dual SIM s podporou eSIM, NFC pro bezkontaktní placení a čtečka otisků prstů. Tablet s NXTPAPER displejem pro čtení T Tablet 2 cílí na trochu jinou skupinu uživatelů. Jeho hlavním tahákem je 10,1palcový displej s technologií NXTPAPER (od TCL), která má usnadnit čtení a snížit únavu očí. Výkon zajišťuje procesor MediaTek MT8755, který doplňuje 6 GB RAM a 128 GB úložiště. Baterie má kapacitu 6 000 mAh, ale nabíjení je pomalejší – jen 15 W. Tablet podporuje práci se stylusem T-pen, který si ale musíte dokoupit zvlášť. Zajímavé je, že tablet dostane až 5 aktualizací Androidu a více než 6 let softwarové podpory, což je na zařízení této kategorie nadstandard. Magenta AI aneb když operátor hraje na AI Hlavním prodejním argumentem obou zařízení má být integrovaná Magenta AI, která využívá vyhledávač Perplexity. V praxi to znamená, že máte v telefonu AI asistenta, který umí odpovídat na dotazy a vyhledávat informace z internetu. Oba modely běží na Androidu 15 a T Phone 3 dostane 3 aktualizace operačního systému a 5 let bezpečnostních záplat. Cena rozhodne – s tarifem za korunu Nejzajímavější je samozřejmě cena. T Phone 3 stojí samostatně 4 001 Kč, což není špatné vzhledem k výbavě. Pokud si ale pořídíte tarif Next neomezeně XL, dostanete telefon za symbolickou 1 Kč. Tablet funguje podobně – samostatně stojí 5 001 Kč, s tarifem Next neomezeně 4XL ho máte také za korunu. Poslední šance! Vodafone nabízí neomezený tarif za 499 Kč, akce končí zítra o půlnoci Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Je to klasická operátorská taktika – nalákat vás na levné zařízení a pak si to vybrat na tarifu. Na druhou stranu, pokud tarif s neomezenými daty stejně potřebujete, může to být zajímavá nabídka. Prodej začíná už dnes, 14. srpna, takže pokud vás zaujaly, můžete vyrazit do nejbližší prodejny T-Mobile. Co říkáte na nové produkty od T-Mobile? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář T Phone T Tablet T-Mobile Mohlo by vás zajímat Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 T-Mobile láká na Galaxy Watch Ultra za hubičku. Mohou vyjít jen na 3 499 Kč, kde je háček? Libor Foltýnek 23.10.2024 Mobilní data za 2 koruny? O tom si nechte zdát. Češi mají skoro nejdražší data v EU i na světě Jana Skálová 14.12.2024 Novinka ČTÚ: Srovnejte si pokrytí od jednotlivých operátorů doma nebo na chatě Jana Skálová 27.10.2024 Vánoce u T-Mobile v roce 2024: Na co se mohou zákazníci těšit? Libor Foltýnek 1.12.2024 Jak najít majitele telefonního čísla? Možností je několik, pomůže i operátor Jakub Kárník 29.6.2023