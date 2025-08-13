Poslední šance! Vodafone nabízí neomezený tarif za 499 Kč, akce končí zítra o půlnoci Hlavní stránka Zprávičky Vodafone nabízí poslední den neomezený tarif za 499 Kč měsíčně se slevou napořád Tarif je bez závazku a obsahuje neomezená data, volání i SMS Bonus navíc: 5G rychlost na měsíc zdarma, lze aktivovat opakovaně až do konce srpna Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.8.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Červený operátor dnes ukončuje svou akční nabídku, která z neomezeného tarifu Basic+ dělá zajímavou alternativu pro všechny, kdo nechtějí řešit datové limity. Místo běžných 747 korun měsíčně zaplatíte jen 499 Kč, a to trvale. Není to žádná úvodní sleva na pár měsíců – dokud tarif nevypovíte, platíte pětistovku. V ceně dostanete neomezená data s rychlostí 4 Mb/s, což na běžné surfování, sociální sítě a streamování hudby stačí. K tomu neomezené volání a SMS do všech sítí v Česku. Žádný závazek, žádné pokuty Vodafone tentokrát vsadil na jednoduchost bez háčků. Tarif je kompletně bez závazku – můžete ho kdykoliv zrušit bez jakýchkoliv sankcí. Závazek na 24 měsíců vzniká pouze v případě, že si k tarifu pořídíte telefon se slevou nebo na splátky. To je ale standardní praxe u všech operátorů. Zajímavý je i bonus v podobě 5G rychlosti na 31 dní zdarma. Místo omezených 4 Mb/s si užijete plnou rychlost mobilní sítě. Tuto možnost můžete aktivovat už jen v srpnu. Stačí si v aplikaci Můj Vodafone kliknout na aktivaci a máte na měsíc rychlý internet. Ideální třeba na dovolenou nebo když potřebujete stáhnout větší soubory. Pro koho je tarif vhodný? Rychlost 4 Mb/s není žádná raketa, ale překvapivě pokryje většinu běžných potřeb. YouTube zvládne i ve Full HD kvalitě (potřebuje 3-4 Mb/s), Netflix nebo HBO Max v HD kvalitě také (3 Mb/s), Spotify nebo Apple Music jedou bez problémů (0,3 Mb/s). Kde narazíte, jsou velké aktualizace aplikací nebo stahování her – tam se hodí zmíněný měsíční bonus 5G rychlosti. OBJEDNAT NEOMEZENÝ TARIF Jak na přechod k Vodafone? Pokud chcete zachovat své současné číslo, není to problém. Při objednávce tarifu stačí v e-shopu zvolit možnost „Změna existujícího čísla“ a Vodafone vyřídí přenos za vás. Celý proces trvá obvykle 2-3 pracovní dny. Nabídka končí zítra o půlnoci, takže pokud váháte, moc času nezbývá. Za 499 Kč měsíčně s trvalou slevou a bez závazku je to jedna z nejlepších nabídek neomezeného tarifu na českém trhu. Tarif můžete objednat přímo na webu Vodafone. Co říkáte na akční cenu tohoto tarifu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce neomezené tarify slevy Tarify Vodafone Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024