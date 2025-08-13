TOPlist

Poslední šance! Vodafone nabízí neomezený tarif za 499 Kč, akce končí zítra o půlnoci

  • Vodafone nabízí poslední den neomezený tarif za 499 Kč měsíčně se slevou napořád
  • Tarif je bez závazku a obsahuje neomezená data, volání i SMS
  • Bonus navíc: 5G rychlost na měsíc zdarma, lze aktivovat opakovaně až do konce srpna

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
13.8.2025 16:00
Ikona komentáře 0
žena volá vodafone

Červený operátor dnes ukončuje svou akční nabídku, která z neomezeného tarifu Basic+ dělá zajímavou alternativu pro všechny, kdo nechtějí řešit datové limity. Místo běžných 747 korun měsíčně zaplatíte jen 499 Kč, a to trvale. Není to žádná úvodní sleva na pár měsíců – dokud tarif nevypovíte, platíte pětistovku.

V ceně dostanete neomezená data s rychlostí 4 Mb/s, což na běžné surfování, sociální sítě a streamování hudby stačí. K tomu neomezené volání a SMS do všech sítí v Česku.

Žádný závazek, žádné pokuty

Vodafone tentokrát vsadil na jednoduchost bez háčků. Tarif je kompletně bez závazku – můžete ho kdykoliv zrušit bez jakýchkoliv sankcí. Závazek na 24 měsíců vzniká pouze v případě, že si k tarifu pořídíte telefon se slevou nebo na splátky. To je ale standardní praxe u všech operátorů.

vodafone tarif sleva

Zajímavý je i bonus v podobě 5G rychlosti na 31 dní zdarma. Místo omezených 4 Mb/s si užijete plnou rychlost mobilní sítě. Tuto možnost můžete aktivovat už jen v srpnu. Stačí si v aplikaci Můj Vodafone kliknout na aktivaci a máte na měsíc rychlý internet. Ideální třeba na dovolenou nebo když potřebujete stáhnout větší soubory.

Pro koho je tarif vhodný?

Rychlost 4 Mb/s není žádná raketa, ale překvapivě pokryje většinu běžných potřeb. YouTube zvládne i ve Full HD kvalitě (potřebuje 3-4 Mb/s), Netflix nebo HBO Max v HD kvalitě také (3 Mb/s), Spotify nebo Apple Music jedou bez problémů (0,3 Mb/s). Kde narazíte, jsou velké aktualizace aplikací nebo stahování her – tam se hodí zmíněný měsíční bonus 5G rychlosti.

OBJEDNAT NEOMEZENÝ TARIF

Jak na přechod k Vodafone?

Pokud chcete zachovat své současné číslo, není to problém. Při objednávce tarifu stačí v e-shopu zvolit možnost „Změna existujícího čísla“ a Vodafone vyřídí přenos za vás. Celý proces trvá obvykle 2-3 pracovní dny.

Nabídka končí zítra o půlnoci, takže pokud váháte, moc času nezbývá. Za 499 Kč měsíčně s trvalou slevou a bez závazku je to jedna z nejlepších nabídek neomezeného tarifu na českém trhu. Tarif můžete objednat přímo na webu Vodafone.

Co říkáte na akční cenu tohoto tarifu?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl Outlet

Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké

Jana Skálová
9.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
muž v kapuce s mobilem hacker

Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS

Jana Skálová
5.12.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
DATART slevy

Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami

Jana Skálová
26.12.2024
eDoklady rozšíření aplikace

Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat?

Jana Skálová
31.12.2024