Zákazníci T-Mobile už mohou využívat VoLTE i v zahraničí

Český T-Mobile před několika hodinami oficiálně oznámil, že jeho zákazníci mohou začít využívat moderní typ volání a dopisování přes VoLTE také mimo území ČR. Pro využití tohoto typu přenosů v zahraničí bude potřeba splnit několik málo podmínek.

“Mít u T-Mobile aktivní službu VoLTE, dále mít mobilní telefon s podporou VoLTE v zahraničí zaktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru/softwaru, povolené VoLTE v mobilním telefonu a pak už se jen přihlásit v zahraničí do sítě roamingového partnera, který umožňuje toto spojení pro zákazníky T-Mobile,” píše operátor v tiskové zprávě. Po pilotním provozu, který spustil T-Mobile v polovině dubna v síti AT&T, mohou od dnešního dne všichni zákazníci T-Mobile využít VoLTE již naplno, a to v sítích prvních sedmi roamingových partnerů.

Z nejbližšího okolí jsou to partneři Slovak Telekom (Slovensko), Deutsche Telekom (Německo), Magenta Telekom (dříve T-Mobile Austria, Rakousko) a T-Mobile Polska (Polsko). V Evropě je to ještě Cosmote Mobile (Řecko) a ze vzdálenějších zemí jsou to Telus Communications (Kanada) a AT&T Mobility (USA, Portoriko a Americké Panenské ostrovy). T-Mobile očekává, že bude seznam roamingových partnerů rychle rozšiřovat.

VoLTE nabízí směrování hovorů a SMS přes datovou síť LTE/4G, což uživatelům přináší nejen nejrychlejší spojení a špičkovou kvalitu zvuku, ale rovněž možnost volat a datovat zároveň. Volání nespotřebovává žádná data, proto zákazníci nemusí mít v zahraničí zakoupený žádný datový balíček. Za volání a SMS zaplatí stejné ceny jako při volání ve 2G/3G síti, a to dle svého tarifu. VoLTE se stává důležitou formou pro telefonování v zemích, které již vypnuly nebo plánují vypnout své 2G i 3G sítě.

Zdroj: TZ