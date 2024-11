Mobilní operátor T-Mobile od 1. listopadu odstartoval Vánoce

Pro všechny zákazníky připravil různorodé dárky

Nechybí občerstvení na prodejně ani bezdrátová sluchátka za 1 Kč

Sotva skončilo šílenství kolem Halloweenu, jsou tu Vánoce. Alespoň tedy v prodejnách mobilního operátora T-Mobile, který 1. listopadu odstartoval vánoční nadílku. Ta potrvá až do konce letošního roku a myslí na úplně všechny zákazníky.

Největším lákadlem letošní vánoční kampaně T-Mobile jsou rozhodně bezdrátová sluchátka Baseus za 1 Kč. Nicméně, ty nedostane každý klient tohoto operátora. Dostanou je pouze ti, kdo si od T-Mobile koupí telefon a zároveň se smlouvou upíší na příštích 24 měsíců. Sluchátka jsou k dostání v bílé a v doprodeji také v černé barvě a zákazník na ně dostane podmíněnou slevu 1 498 Kč. Pokud by se rozhodl odstoupit od smlouvy dřív, vyfasuje za to pokutu v přiměřené výši.

Druhou možností, jak získat sluchátka za 1 Kč, je pořídit si nový mobil s HW Budgetem v minimální výši 1 000 Kč. Pro případné odstoupení od smlouvy platí stejná pravidla jako výše.

Dotace na různá zařízení

Dalším velkým lákadlem jsou dotace neboli zvýhodněné ceny různorodých zařízení. A netýká se to zdaleka jen telefonů. Výhodněji od teď můžete koupit třeba i chytré hodinky, tablety, PlayStation, iPhone, Apple Watch nebo iPad. Extra slevy T-Mobile vypsal v listopadu na mobily Samsung. A týká se to třeba i skládacího Galaxy Z Flip6. Opět je to ale “něco za něco” a je potřeba zároveň si pořídit některý z tarifů Next Neomezeně.

Ten, kdo se poohlíží po novém mobilu, ale může být potěšen. Pokud sáhnete po již zmiňovaném Galaxy Z Flip6 a přidáte si ho k tarifu Next Neomezeně 5XL, vyjde vás na 18 999 Kč. A až o 8 000 levněji můžete mít třeba i Samsung Galaxy A55 5G. K těmto výhodným nabídkám ale sluchátka jako dárek neočekávejte.

Vánoční pohoštění na prodejně

T-Mobile letos myslí i na zákazníky, kteří netouží po žádném novém zařízení. Každému svému klientovi nabízí voucher na dárek, jímž je Dvojitá hra. Tuto společenskou hru si můžete vyzvednout na jakékoliv prodejně, přičemž voucher si stáhnete v aplikaci Můj T-Mobile, v sekci Magenta Moments.

A až si půjdete pro novou hru, můžete si dát i horký nápoj s vůní skořice a jablek. I na něj má nárok každý zákazník a vánoční pití bude k dispozici taktéž na prodejnách – pro každého 1 kelímek.

Nakonec ještě zmiňme dárky pro lidi s předplacenou kartou. Ti si mohou vybrat zvýhodněný balíček 24 GB dat na rok nebo půl roku, a to za 50 % původní ceny. Tedy za 699 Kč. Kdo si navíc v průběhu listopadu dobije kredit za minimálně 200 Kč, může soutěžit o bonusový kredit v totožné výši – po celý rok, každý měsíc. Navíc se bude hrát i o deset telefonů T Phone.

A v prosinci přijde i adventní kalendář.

Využíváte vánoční nabídky svého operátora?

Zdroj: T-Mobile