Operátor T-Mobile oznámil navýšení datového limitu v tarifech určených pro zákazníky ve věku od 6 do 27 let. V současnosti si studenti, a další zákazníci v tomto věkovém rozmezí, mohou vybírat mezi 6 GB a 16 GB limitem. V obou případech dojde od 29. 1. 2020 k navýšení o 1 GB.

Tarify s označením „Student“ a „Student DATA“ nejsou podmíněny aktuálním studiem. Zákazníkům tedy stačí, aby splňovaly věkový limit. Nabídky potom mohou využívat po dobu dvou let, a to i po dosažení 27. narozenin. Rozhodující je tedy věk v době podpisu smlouvy. Datový tarif je pak možné dále kombinovat s nabídkami pro volání a SMS (od původních 100 SMS a minut až po neomezené volání a počet SMS). Každý si jej může přizpůsobit svým potřebám, což odpovídá myšlence tarifů nové generace, které T-Mobile představil v září loňského roku.

S platností od 29. 1. 2020 si tak budou moci zákazníci do 27 let pořídit 7 GB dat, 100 minut volání do všech sítí a 100 SMS za 425 Kč měsíčně. Ve dražší variantě potom 17 GB dat, 100 minut volání a 100 SMS za 575 Kč. Zmíněné podmínky jsou T-Mobilem garantovány po dobu dvou let a nejsou podmíněny smlouvou na 24 měsíců. Akce platí i pro stávající zákazníky, kteří k ní budou moci od uvedeného data bezplatně přejít.

Zaujala vás vylepšená nabídka T-Mobile pro mladé?

Zdroj: T-Mobile