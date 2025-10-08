T-Mobile právě odhalil T Phone 3 Pro! Láká na AI, eSIM a bezdrátové nabíjení, známe českou cenu Hlavní stránka Zprávičky T-Mobile představil nový T Phone 3 Pro s AI funkcemi a cenou 6 199 Kč Telefon nabízí Snapdragon 6 Gen 3, 6,8" AMOLED displej a bezdrátové nabíjení Konkurence ve stejné ceně má ale lepší čipsety a fotoaparáty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.10.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Operátor T-Mobile rozšiřuje svou řadu vlastních telefonů o nový model T Phone 3 Pro. Ten slibuje slušnou podporu, pokročilé AI funkce a velký displej. Prodej startuje 14. října 2025 nejen v Česku, ale i v dalších devíti zemích. Základní cena je 6 199 Kč, s vybraným tarifem pak operátor telefon nabízí za symbolickou korunu. Snapdragon 6 Gen 3 a velký displej AI asistent a úprava fotek eSIM, dual SIM a IP67 Cena a dostupnost Není špatný, ale konkurence nabízí víc Snapdragon 6 Gen 3 a velký displej Jádrem nového T Phonu 3 Pro je osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 s konfigurací 4× A78 na 2,4 GHz a 4× A55 na 1,8 GHz. Operační paměť má telefon 8 GB, úložiště pak 256 GB. To lze navíc rozšířit microSD kartou až do velikosti 2 TB, což dnes už není úplně samozřejmé. Displej má úhlopříčku 6,8 palce a jde o AMOLED panel s Full HD+ rozlišením (2 392 × 1 080 pixelů) a obnovovací frekvencí 120 Hz. Baterie má kapacitu 5 000 mAh a nabíjet ji můžete kabelem o výkonu 33 W, nebo bezdrátově. Bezdrátové nabíjení je u telefonů v této cenové kategorii spíš výjimkou, takže je fajn, že zde nechybí, ačkoliv přesnou rychlost si operátor nechal pro sebe, takže zřejmě nebude nikterak závratná. AI asistent a úprava fotek T-Mobile pochopitelně zdůrazňuje integrovanou umělou inteligenci. V praxi jde o AI asistenta Perplexity, který má pomáhat s vyhledáváním, překlady nebo běžnými denními úkoly. Ovládat ho můžete hlasem i textem a je přístupný přímo z hlavní obrazovky pod tlačítkem Magenta AI. Druhá AI funkce se týká fotoaparátu. Ten má integrovaný software Picsart, který umožňuje AI optimalizaci fotografií. Hlavní fotoaparát má rozlišení 50 MPx s optickou stabilizací obrazu, přední pak 32 MPx. Na papíře to vypadá slušně, v praxi záleží na zpracování obrazu – to ale ukáže až test v reálu. Soustava navíc dle všeho postrádá ultrašíro a na teleobjektiv můžeme rovnou zapomenout. Marketingově totiž hovoří operátor o „50MP trojitém fotoaparátu“ a tak zbývající dva senzory budou nejspíše hloubkový a makro. eSIM, dual SIM a IP67 Telefon podporuje dual SIM, eSIM i NFC pro bezkontaktní placení. Má také certifikaci IP67, což znamená odolnost proti prachu a krátkodobému ponoření do vody. Konektivita zahrnuje Wi-Fi 6E, Bluetooth a samozřejmě 5G. Pro odemykání slouží jednoduché odemykání obličejem a snímač otisků prstů. Telefon běží na Androidu 15 a T-Mobile slibuje 3 velké aktualizace systému (tedy až Android 18) a 5 let softwarové podpory (3 roky měsíčních + 2 roky čtvrtletních bezpečnostních aktualizací). Cena a dostupnost T Phone 3 Pro bude k dostání od 14. října 2025 online, na prodejnách T-Mobilu i u vybraných partnerů. Základní cena je 6 199 Kč, s tarifem Next neomezeně 4XL pak 1 Kč. Telefon vychází v jedné barevné variantě – Graphite Gray. Není špatný, ale konkurence nabízí víc T Phone 3 Pro není vyloženě špatný telefon. Má slušnou výbavu – velký displej, bezdrátové nabíjení, eSIM nebo rozšiřitelné úložiště. To jsou věci, které potěší. Snapdragon 6 Gen 3 je solidní čipset pro běžné používání a AI funkce mohou někomu pomoct, i když často jde spíš o marketingovou nálepku. Perplexity můžete využívat i na jiných telefonech a Android lépe integruje Google Gemini, která je rovněž dostupná kdekoliv. Problém je spíš v tom, že za podobné peníze můžete dostat telefony s lepším poměrem cena/výkon. Redmi Note 14 Pro 5G nabízí výkonnější Dimensity 7300 Ultra a 200MPx hlavní senzor. Motorola Edge 50 Neo má také Dimensity 7300 a dokonce 10MPx teleobjektiv. KOUPIT EDGE 50 NEO Pokud vám jde o telefon od operátora s tarifem za korunu, T Phone 3 Pro je v pohodě. Pokud ale kupujete za plnou cenu, stojí za to podívat se i na konkurenci. Co říkáte na T Phone 3 Pro? Zdroj: T-Mobile tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Operátor T Phone Pro T-Mobile