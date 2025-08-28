Internet rychlostí 2 Gbit/s od 299 Kč měsíčně a bonus 5 000 Kč navrch. T-Mobile spustí časově omezenou akci Hlavní stránka Zprávičky T-Mobile spouští akci na pevný internet s cenou 299 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců Zákazníci gigabitových tarifů získají bonus 5 000 Kč na vybraný hardware Nabídka platí od 1. září do 31. října 2025 pro nové zákazníky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 T-Mobile přichází s časově omezenou akcí na své pevné internetové připojení. Všechny tarify služeb T Fiber a Cable budou prvních šest měsíců dostupné za jednotnou cenu 299 Kč měsíčně. Zákazníci, kteří si vyberou rychlosti 1 Gbit/s nebo 2 Gbit/s se závazkem na dva roky, navíc dostanou poukázku v hodnotě 5 000 Kč na nákup hardwaru z nabídky operátora. Ceny tarifů a podmínky akce Základní tarif Fiber internet 250 s rychlostí 250 Mbit/s standardně vychází na 399 Kč měsíčně, během akce zaplatíte prvních šest měsíců pouze 299 Kč. Střední tarif s rychlostí 500 Mbit/s běžně stojí 499 Kč, ale i zde platí šestiměsíční sleva na 299 Kč. Gigabitové tarify Fiber internet 1000 a Fiber internet 2000 mají standardní ceny 599 Kč respektive 699 Kč měsíčně. Kromě půlroční slevy na 299 Kč zde zákazníci s dvouletým závazkem získají zmíněný bonus 5 000 Kč. Stejné podmínky platí pro kabelové varianty Cable internet ve všech rychlostech. Profesionální instalace je u všech tarifů zdarma. Hardware s bonusem až 5 000 Kč Poukázku v hodnotě 5 000 Kč mohou zákazníci uplatnit na různá zařízení z portfolia T-Mobilu. Operátor vyzdvihuje především tablet T Tablet 2 s AI asistentem Perplexity, který je s využitím bonusu k dispozici za symbolickou 1 korunu. V nabídce jsou také televizory značky LG, herní konzole Sony PlayStation nebo notebooky různých výrobců. T-Mobile šokuje cenou! Mladí dostanou neomezená data za 495 Kč a Netflix na půl roku zadarmo Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Bonus lze využít pouze při aktivaci gigabitových tarifů (1000 Mbit/s nebo 2000 Mbit/s) s minimálně dvouletým závazkem. Hardware si zákazníci vybírají při objednávce služby a sleva se aplikuje automaticky. Dostupnost a technické zázemí T-Mobile aktuálně pokrývá pevným internetem více než 1,25 milionu domácností v České republice. Každý rok operátor rozšiřuje pokrytí o dalších přibližně 200 tisíc domácností. Akce platí od 1. září do 31. října 2025 pro nové zákazníky. Více informací najdete na stránkách operátora www.t-mobile.cz/internet-s-bonusem. Využijete akční nabídku T-Mobilu na pevný internet? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce česko Internet T-Mobile Mohlo by vás zajímat CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024