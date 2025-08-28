TOPlist

Internet rychlostí 2 Gbit/s od 299 Kč měsíčně a bonus 5 000 Kč navrch. T-Mobile spustí časově omezenou akci

  • T-Mobile spouští akci na pevný internet s cenou 299 Kč měsíčně po dobu 6 měsíců
  • Zákazníci gigabitových tarifů získají bonus 5 000 Kč na vybraný hardware
  • Nabídka platí od 1. září do 31. října 2025 pro nové zákazníky

Adam Kurfürst
28.8.2025 12:00
t mobile t fiber internet akce

T-Mobile přichází s časově omezenou akcí na své pevné internetové připojení. Všechny tarify služeb T Fiber a Cable budou prvních šest měsíců dostupné za jednotnou cenu 299 Kč měsíčně. Zákazníci, kteří si vyberou rychlosti 1 Gbit/s nebo 2 Gbit/s se závazkem na dva roky, navíc dostanou poukázku v hodnotě 5 000 Kč na nákup hardwaru z nabídky operátora.

Ceny tarifů a podmínky akce

Základní tarif Fiber internet 250 s rychlostí 250 Mbit/s standardně vychází na 399 Kč měsíčně, během akce zaplatíte prvních šest měsíců pouze 299 Kč. Střední tarif s rychlostí 500 Mbit/s běžně stojí 499 Kč, ale i zde platí šestiměsíční sleva na 299 Kč.

Gigabitové tarify Fiber internet 1000 a Fiber internet 2000 mají standardní ceny 599 Kč respektive 699 Kč měsíčně. Kromě půlroční slevy na 299 Kč zde zákazníci s dvouletým závazkem získají zmíněný bonus 5 000 Kč.

t mobile internet s bonusem zari akce

Stejné podmínky platí pro kabelové varianty Cable internet ve všech rychlostech. Profesionální instalace je u všech tarifů zdarma.

Hardware s bonusem až 5 000 Kč

Poukázku v hodnotě 5 000 Kč mohou zákazníci uplatnit na různá zařízení z portfolia T-Mobilu. Operátor vyzdvihuje především tablet T Tablet 2 s AI asistentem Perplexity, který je s využitím bonusu k dispozici za symbolickou 1 korunu. V nabídce jsou také televizory značky LG, herní konzole Sony PlayStation nebo notebooky různých výrobců.

t mobile sleva
T-Mobile šokuje cenou! Mladí dostanou neomezená data za 495 Kč a Netflix na půl roku zadarmo Jakub Kárník Zprávičky

Bonus lze využít pouze při aktivaci gigabitových tarifů (1000 Mbit/s nebo 2000 Mbit/s) s minimálně dvouletým závazkem. Hardware si zákazníci vybírají při objednávce služby a sleva se aplikuje automaticky.

Dostupnost a technické zázemí

T-Mobile aktuálně pokrývá pevným internetem více než 1,25 milionu domácností v České republice. Každý rok operátor rozšiřuje pokrytí o dalších přibližně 200 tisíc domácností.

Akce platí od 1. září do 31. října 2025 pro nové zákazníky. Více informací najdete na stránkách operátora www.t-mobile.cz/internet-s-bonusem.

Využijete akční nabídku T-Mobilu na pevný internet?

