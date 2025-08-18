T-Mobile šokuje cenou! Mladí dostanou neomezená data za 495 Kč a Netflix na půl roku zadarmo Hlavní stránka Zprávičky T-Mobile nabízí tarif NextU neomezeně pro mladé do 26 let za akčních 495 Kč měsíčně Součástí nabídky je Netflix na 6 měsíců zdarma a neomezená data s rychlostí 20 Mb/s Akce běží od 18. srpna do konce září, sleva platí 2 roky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 S blížícím se začátkem školního roku přichází T-Mobile s nabídkou, která cílí přímo na kapsy mladých. Magentový operátor spustil akci na svůj tarif NextU neomezeně, který mohou mladí lidé ve věku 6 až 26 let získat se slevou 210 Kč. Kromě výrazně nižší ceny přidává operátor i půlroční předplatné Netflixu jako dárek. Co nabídka obsahuje? Tarif NextU neomezeně vyjde mladé zákazníky během akce na 495 Kč měsíčně (běžně stojí 705 Kč). Tato zvýhodněná cena jim zůstane po dobu 24 měsíců. V ceně získají neomezená data s rychlostí 20 Mb/s, přičemž prvních 15 GB mohou čerpat bez jakéhokoliv rychlostního omezení. Součástí balíčku je tradičně i neomezené volání a SMS do všech sítí. T-Mobile zlevnil jeden ze svých tarifů a přidává k němu letní data. Co všechno nabízí za 335 Kč? Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Jako bonus T-Mobile přidává předplatné služby Netflix Basic na 6 měsíců zdarma. Operátor tak reaguje na rostoucí zájem o streamovací služby mezi mladými uživateli a zároveň na zvyšující se spotřebu mobilních dat. Pro koho je nabídka určena? Akce je dostupná pouze pro nové aktivace, přechody z předplacené karty nebo od jiného operátora. Využít ji mohou všichni zájemci ve věku od 6 do 26 let (včetně), přičemž pro ověření stačí rodné číslo. Nabídka platí od 18. srpna do 30. září 2025. Co říkáte na tarif pro mladé od T-Mobile? Zdroj: tisková zpráva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Česko levný tarif slevy T-Mobile tarif Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024