T-Mobile zlevnil jeden ze svých tarifů a přidává k němu letní data. Co všechno nabízí za 335 Kč? Hlavní stránka Zprávičky T-Mobile nabízí tarif s 5 GB + 20 GB letních dat za 335 Kč měsíčně Sleva 150 Kč platí pro nové zákazníky a přechody od konkurence do konce srpna Po vyčerpání dat zůstanete online díky snížené rychlosti 256 kb/s Jakub Kárník Publikováno: 13.8.2025 12:00 T-Mobile spustil letní akci, která z běžného pětigigového tarifu dělá docela zajímavou nabídku. K základním 5 GB dat přidává dalších 20 GB jako letní bonus a k tomu ještě slevu 150 korun měsíčně. Výsledná cena 335 korun za 25 GB dat vypadá lákavě, jenže pozor na detaily. Co všechno za 335 korun dostanete? Součástí tarifu je služba Pořád online Akce platí pouze pro nové aktivace, přechody z předplacené karty nebo od jiného operátora. Stávající zákazníci T-Mobile si tak na slevu nesáhnou. Časově je nabídka omezená do 31. srpna 2025, takže tři týdny na rozmyšlenou. Co všechno za 335 korun dostanete? Základem je 5 GB dat v plné rychlosti, ke kterým operátor přihazuje 20 GB letních dat. Lze je aktivovat v mobilní aplikaci po 10 GB. Celkem tedy 25 GB, což pro běžného uživatele bohatě stačí na měsíc surfování, sociální sítě a občasné video na YouTube. K tomu dostanete 150 minut volání a 150 SMS, což v době neomezených tarifů působí trochu staromódně. Součástí je i služba Bezpečný mobilní internet, která vás chrání před podvodnými stránkami a phishingovými útoky. Součástí tarifu je služba Pořád online Zajímavou funkcí je „Pořád online" – po vyčerpání dat nekončíte úplně offline, ale internet vám zpomalí na 256 kb/s. T-Mobile tvrdí, že to stačí na chatování, mapy nebo bankovní aplikace. Realita je trochu jiná. WhatsApp funguje, ale posílání fotek je utrpení. Mapy se načítají pomalu a na moderní webové stránky zapomeňte. Je to lepší než nic, ale rozhodně to není plnohodnotný internet. Navíc si funkci musíte každý měsíc ručně aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile. Co říkáte na akční tarif od T-Mobile? Zdroj: T-Mobile O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi