Tuzemský operátor T-Mobile právě představil nové tarify Next

Některé z nich nabízí neomezená data na víkend, jiné služby AlzaPlus+ a Max

K dispozici budou od 25. června a bude je možné pořídit v mobilní aplikaci

T-Mobile uvádí na český trh novou řadu mobilních tarifů s názvem Next. Tato nabídka reaguje na rostoucí potřeby zákazníků, aktuální trendy a samozřejmě také konkurenci. Dostupné budou již od 25. června a můžete si je aktivovat jak na prodejnách, tak i přímo v mobilní aplikaci můj T-Mobile.

Co nabízí tarify Next od T-Mobile?

Každý tarif v řadě Next je vybaven různými výhodami. Kromě neomezených dat o víkendech a bezpečnostních služeb, zahrnují také služby AlzaPlus+ a Max (dříve HBO Max). Nejlevnější tarif vychází na 595 Kč a nabízí 5 GB dat a službu Pořád online. Díky ní zůstanete i po vyčerpání limitu ve spojení, rychlost 256 Kbps rozhodně nenadchne, ale bude postačovat na WhatsApp, Messenger, iMessage a další kecálky, ale i jízdní řády nebo počasí.

Dražší tarify s 8, respektive 12 GB pak nabídnou neomezené datování o víkendu po vyčerpání datového limitu. Studenti, kterých se týkají tarify NextU a Junior, si pak mohou vybrat ze čtyř tarifů, jako zajímavá volba se jeví NextU neomezeně. Ten má v základu 15 GB dat a neomezené volání + SMS, ale i po vyčerpání limitu nabídne dostatečnou 20 Mbps rychlost.

Zákazníci, kteří přejdou na nové tarify Next do 31. srpna, získají bonus – dva měsíce v novém tarifu za cenu původního. Je totiž potřeba dodat, že většina z nich oproti původním zdražuje. K vybraným tarifům si mohou zájemci na rok zdarma aktivovat některý z benefitů, například program AlzaPlus+ nebo streamovací službu Max. Jmenovitě jde o tarify Next neomezeně 2X, 4XL a 5XL i NextU neomzeně XL.

Tabulka s novými tarify T-Mobile Next

Tarif Volání a SMS Data plnou rychlostí Rychlost po vyčerpání dat Přídavné služby Cena Next 5 GB Neomezené 5 GB 256 Kbps Pořád online, Security 595 Kč Next 8 GB Neomezené 8 GB 256 Kbps Neomezená víkendová data, Security 695 Kč Next 12 GB Neomezené 12 GB 256 Kbps Neomezená víkendová data, Security 745 Kč Next neomezeně XL Neomezené 20 GB 10 Mbps Security 945 Kč Next neomezeně 2XL Neomezené 30 GB 15 Mbps Security 1 085 Kč Next neomezeně 4XL Neomezené Neomezené GB Plná rychlost 1 000 mezinárodních minut, Security 1 385 Kč Next neomezeně 5XL Neomezené Neomezené GB Plná rychlost Neomezené mezinárodní minuty, 10 GB roaming (A+B), Security 1 685 Kč Next Data 5 GB 150 SMS + 150 minut 5 GB 256 Kbps Security 485 Kč Junior 150 SMS + 150 minut 3 GB 256 Kbps Security 275 Kč NextU 12 GB Neomezené 12 GB 256 Kbps Neomezená víkendová data, Security 495 Kč NextU neomezeně Neomezené 15 GB 20 Mbps Security 705 Kč NextU neomezeně XL Neomezené Neomezené GB Plná rychlost Security 905 Kč

„Jako digitální leader chceme být našim zákazníkům nablízku a přinášet jim nabídky a služby, které reflektují jejich potřeby i aktuální trendy – ať jde o konzumaci zábavního obsahu, pohodlí při vyzvedávání zásilek, vylepšené datové balíčky nebo bezpečnost. Mobilní telefon je bránou do virtuálního světa a nové portfolio přináší exkluzivní kombinaci služeb, které často zákazníci využívají na různých místech. Nyní je mohou mít jednoduše a komfortně dostupné na jednom místě v našem unikátním programu Magenta Moments,“ komentuje novinky Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky T-Mobile.

Co říkáte na novou nabídku tarifů od T-Mobile?

Zdroj: tisková zpráva