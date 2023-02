Čeští operátoři čas od času přináší tzv. akční tarify, které lze většinou objednat po omezenou dobu a na určitou dobu. Jeden z nich nám nyní přinesl T-Mobile. Můžete si jej objednat pouze online s tím, že operátor zaručuje jeho platnost až 5 let.

Nejde ale o nic nového a upřímně ani příliš výhodného. Operátor má tento tarif ve skutečnosti v nabídce už delší dobu, konkrétně jde o Data 5 GB Plus s tím rozdílem, že noví zákazníci za něj nezaplatí 460 Kč, ale 345 Kč. A co je schopen za tyto peníze nabídnout? 150 minut volání a 150 SMS do všech sítí, 5 GB dat a službu Pořád online, která po vyčerpání datového limitu sníží rychlost na 256 Kb/s. Taková rychlost stačí na procházení jízdních řádů nebo odepisování v chatovacích aplikacích.

Nabídka platí do 28. února 2023. Využít ji budou moci pouze zákazníci, kteří přejdou od jiného operátora, zřídí si nové číslo, nebo používají předplacenou kartu.

Jaký tarif máte zřízený vy?

Zdroj: T-Mobile