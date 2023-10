Na e-shopu T-Mobile se znovu objevila předplacenka se 100 GB dat za 300 Kč

Pro její objednání ale budete muset být velice rychlí, překupníci je skupují každý den

Nabídka platí do 31. října, nebo do vyprodání zásob

Operátor T-Mobile opět přináší oblíbenou nabídku, která v minulosti vyvolala až neuvěřitelný rozruch – předplacenku se 100 GB dat. Takřka okamžitě po jejím spuštění se ji ujalo několik desítek překupníků, kteří ji nabízeli na různých bazarových portálech za několikanásobně vyšší ceny a jinak tomu není ani teď, když ji operátor znovu naskladnil. Pokud si ji tedy chcete pořídit, musíte si pospíšit. Každý den se dostane do oběhu jen několik kusů a koupit jde pouze online.

Nabídka se týká předplacené Twist karty s balíčkem dat ve výši 100 GB. Již v červnu jsme byli svědky obrovského zájmu, kdy první várka této karty zmizela vždy za několik minut, neboť poptávka masivně převyšovala nabídku. Cena této karty je stanovena na 300 Kč, přičemž zákazníci mohou počítat s “5G rychlostí”, stahování je však omezeno na 300 Mb/s a upload na 50 Mb/s.

Podmínky jsou stejné jako v červnu. Tedy za samotnou SIM kartu zaplatíte 300 korun, po aktivaci vám začíná běžet 30denní období, ale po vypršení musíte kartu za stejnou částku dobít a to nejpozději 90 dní od poslední platby, jinak vám operátor kartu zruší. Naopak pokud ji budete využívat pravidelně, můžete se těšit na dvanácté dobití zcela zdarma. Místo 3 600 korun za rok tedy zaplatíte 3 300 korun. Nesmíte ale vynechat ani jeden měsíc. Akce platí do 31. října, nebo do vyprodání zásob. Karty operátor vždy uvolňuje postupně každý den, takže pokud jste to nestihli dnes (jakože já ne), zkuste to zase zítra ráno.

