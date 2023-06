Záchranná či záchranářská ulička

Vozidla v levém jízdním pruhu by měla uhnout co nejvíce doleva, zatímco vozidla v pravém jízdním pruhu by měla uhnout co nejvíce doprava. U víceproudých směrově rozdělených silnic, jako jsou dvouproudé silnice a dálnice, by vozidla v levém jízdním pruhu měla odbočit doleva, zatímco všechny ostatní jízdní pruhy by měly odbočit doprava. V podobných situacích je velmi důležité udržovat volnou krajnici.