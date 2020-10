Klávesnice Swiftkey jednou parádní funkcí propojí Android s Windows 10

Americký Microsoft už sice několik let nemá v rukou celý systém pro chytré mobilní telefony, ale to rozhodně neznamená, že se v tomto segmentu po softwarové stránce nesnaží. Příkladem mohou být například Office pomocníci nebo populární klávesnice Swiftkey, která mu také patří. A právě tento nástroj přichází s parádní novinkou, která mobil velmi užitečnou vychytávkou dokáže propojit s počítačem. V betaverzi Swiftkey byla objevena funkce, která umožňuje kopírování textu z mobilu do Windows. Dříve to už uměly i jiné aplikace, ale zavedení přímo v klávesnici je extrémně užitečné.

#Microsoft is working on the possibility of sync the #SwiftKey keyboard clipboard history to the cloud 👀 pic.twitter.com/XckRYnYkHE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 9, 2020

Za objevem stojí Twitter uživatel @alex193a a poskytl k němu i jeden snímek obrazovky. Je na něm vidět panel nastavení a popis toho, jak kopírování z mobilu do Windows skrze Swiftkey probíhá. Je při tom využíván cloud, takže minimálně po dobu přenosu zůstává text “viset” na nějakém serveru. Něco podobného už umějí Samsung mobily skrze Windows nástroj Váš telefon. Tato novinka ve Swiftkey by ovšem pochopitelně znamenala zavedení do téměř libovolných mobilů. Nicméně zatím není jasné, v jaké fázi vývoje funkce je a zda třeba funguje i opačně – z Windows do Swiftkey v mobilu.

Jak teď řešíte “kopírování” textu z mobilu do počítače?

Zdroj: aheadlines