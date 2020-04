Jak sledovat iVysílání a jiné české weby ze zahraničí? Zkuste Surfshark

Komerční článek

Chtěli jste někdy ze zahraničí sledovat na webu České televize třeba počínání českých sportovců skrze portál iVysílání? Pokud ano, pravděpodobně jste narazili na omezení, které se týká dostupnosti obsahu pouze na území ČR. Kdybyste se do této situace někdy dostali znovu, nemusíte házet flintu do žita. Řešení má jméno VPN. Připojení k takzvané Virtuální privátní síti může váš přístroj na oko přesunout na jiné místo v internetu a schovat za jinou IP adresu. S pomocí VPN můžete sledovat na notebooku či telefonu skrze iVysílání třeba závod biatlonu i z ostrova v Indonésii. Jednoduše proto, že vaše zařízení bude považováno za přítomné na území ČR. Ale kde se k VPN dostat a co je k tomu potřeba? Jednou z nejlepších současných variant je služba Surfshark, do jejíž nabídky spadá i česká VPN. Velmi levný nástroj vám může pomoci překonat zmíněné limity mrknutím oka.

Česká VPN od Surfshark pochopitelně není určena jen ke sledování pořadů. Virtuální připojení k tuzemské IP adrese se může hodit třeba i pro přístup do bankovnictví nebo vyřízení úředních či školních povinností. V těchto případech je běžné, že web kontroluje, odkud se k němu uživatel připojuje. VPN má také velký význam pro ty, kteří nadstandardně myslí na anonymitu procházení internetu a ochranu dat. Díky virtuální síti v podstatě nejste rozpoznatelní třeba ani pro Google. VPN totiž “maskuje” vaši reálnou IP adresu, ze které se zrovna připojujete.

Česká VPN přes Surfshark za super ceny

Na kolik toto řešení vyjde? Česká VPN (ale i velké množství dalších) je skrze Surfshark v nabídce ve třech variantách. Tou klasickou je měsíční paušál za 11,95 dolarů, tedy cca 300 Kč. Výhodnější roční předplatné vyjde měsíčně na 5,99 dolaru, tedy asi 150 korun. Aktuálně služba nabízí extrémně zvýhodněnou cenu u předplatného na dva roky. V případě objednání české VPN na 24 měsíců vyjde měsíc na 1,99 dolaru, tedy pouhých 50 Kč. Ke kterékoli z těchto variant je možné si přiobjednat také silnější ochranu proti zneužití dat a úniku informací třeba z e-mailové schránky. To vyjde na 0,99 dolaru, tedy 25 korun za měsíc.

Jdete do toho? Registrace zabere jen několik vteřin a za pár korun můžete být na “českém” internetu virtuálně a anonymně odkudkoli. Služba Surfshark je dostupná na téměř všech myslitelných platformách. Existují mobilní aplikace pro Android i iOS, desktopové aplikace pro Windows, Mac i Linux, nebo třeba i Xbox a Playstation. K dispozici jsou také rozšíření pro prohlížeče Chrome a Firefox nebo nástroje pro chytré televize.