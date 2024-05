Jak na skládání písniček pomocí umělé inteligence?

Víte, že umělá inteligence zvládá skládání písniček?

Dokáže vygenerovat hudbu, text i zpěv

Představujeme webovou aplikaci Suno

Generativní umělá inteligence vstoupila na scénu relativně nedávno a od té doby postupně proniká do naších životů. Umí psát texty, konverzovat, vytvářet obrázky či generovat videa. V tomto článku se podíváme skládání písniček pomocí umělé inteligence Suno.ai.

Webová aplikace Suno.ai umožňuje skládání písniček

Registrace na Suno.ai

Na úvodní stránce Suno je možné hned vyzkoušet zadání ve formě popisu písničky. My ale doporučujeme klepnout na tlačítko Sign Up a zaregistrovat se. Kromě toho, že získáte kredity, které můžete využívat pro generování písniček, se všechna vytvořená dílka budou ukládat do knihovny (sekce Library), kde je budete mít později k dispozici.

Vytvořte si účet klepnutím na Sign Up

K založení účtu na Suno je nutné použít účet z Discordu, účet Google, nebo účet Microsoft. V dalším kroku pak budete požádáni o přístup k některým údajům, což musíte akceptovat. Bohužel není možné pro tyto účely založit účet, ke kterému byste se mohli přihlašovat uživatelským jménem/e-mailem a heslem.

K registraci použijte jeden z účtů

Následně se ocitnete na úvodní stránce webové aplikace Suno. Zde si můžete poslechnout písničky složené dalšími uživateli. My se však zaměříme na levou postranní nabídku, kde byste měli spatřit 50 kreditů, které jste dostali na testování. Za jednu písničku zaplatíte pět kreditů, přičemž Suno vždy vytváří dvě verze, takže každým pokusem přijdete o deset kreditů.

Do začátku dostanete 50 kreditů na skládání písniček

Jak na skládání písniček?

Pokud jste připraveni se pustit do skládání písniček, přejděte do sekce Create. Jestliže nechcete nic vymýšlet, zadejte do textového pole Song Description, o čem by měla písnička být, případně jak by měla znít. Následně stiskněte tlačítko Create.

Vytvoření písničky - jednodušší způsob

Doslova během několika sekund se v prostřední části obrazovky objeví dvě verze písničky, které by měly odpovídat vašemu zadání. Umělá inteligence v tomto případě vygeneruje text (v češtině bohužel často podobný textům skupiny Kryštof) a složí písničku, včetně zpěvu, přičemž nemá zásadní problémy s češtinou.

Pokud chcete mít nad výslednou písničkou větší kontrolu, aktivujte přepínač Custom mode. Tím se otevřou širší možnosti – do textového pole Lyrics můžete zadat svůj vlastní text a v sekci Style of Music požadovaný hudební žánr (ten raději zadávejte anglicky). Pak už zbývá jen vyplnit název písně do pole Title a zahájit generování tlačítkem Create.

Skládání vlastních písniček

Co dál s vytvořenými písničkami?

Vytvořené písničky je možné označovat palcem nahoru a dolů, což se hodí pro pozdější filtrování – pokud si například budete chtít poslechnout jen ty, které vám připadají podařené. Přepínačem Public pak můžete svůj song zveřejnit, takže si ho budou moci přehrát i ostatní uživatelé a návštěvníci služby Suno.

Palcování a zveřejnění písničky

O svou písničku se můžete také podělit prostřednictvím odkazu – k tomu slouží tlačítko se šipkou. Odkaz se zkopíruje do schránky a následně ho přes klávesovou zkratku Ctrl+V můžete vložit například na sociální sítě nebo do komunikační aplikace. Jak vypadá výsledek se můžete podívat zde, případně si poslechněte gothic metalovou verzi Máchova Máje.

Sdílení písničky přes odkaz

V nabídce pod třemi tečkami pak najdete následující položky:

Reuse Prompt – opětovné využití příkazu (promptu), kterým byla vytvořena daná skladba.

– opětovné využití příkazu (promptu), kterým byla vytvořena daná skladba. Edit Details – možnost změny názvu písničky a doprovodného obrázku.

– možnost změny názvu písničky a doprovodného obrázku. Add to Playlist – přidání písničky do seznamu.

– přidání písničky do seznamu. Share – sdílení písničky prostřednictvím odkazu nebo na sociálních sítích Facebook, X či e-mailem.

– sdílení písničky prostřednictvím odkazu nebo na sociálních sítích Facebook, X či e-mailem. Download – svou písničku si můžete stáhnout jako Audio (ve formátu MP3), nebo Video (ve formátu MP4).

– svou písničku si můžete stáhnout jako (ve formátu MP3), nebo (ve formátu MP4). Move to Trash – nepovedené písničky lze vyhodit do odpadkového koše.

Tlačítko se třemi tečkami

Skládání písniček: zdarma, nebo zaplatit?

Ve verzi zdarma budete mít k dispozici 50 kreditů, které se každý den obnovují. To znamená, že denně budete moci provést maximálně pět bezplatných pokusů. Možná vám to bude pro experimentování s hudební generativní umělou inteligencí stačit, ale pokud se budete chtít do tohoto světa ponořit hlouběji, bude nutné sáhnout do peněženky.

Suno nabízí dva tarify. V obou případech za ně získáte možnost komerčního využívání vytvořených skladeb, přednostní generování a až deset spuštěných úloh najednou. Platit můžete měsíčně, nebo na celý rok dopředu, což je zvýhodněné slevou ve výši 20 %.

Tarify služby Suno.ai

V rámci tarifu Pro dostanete za 10 dolarů měsíčně (resp. 96 dolarů ročně) 2500 kreditů, díky kterým budete moci vygenerovat až 500 písniček. Vyšší tarif Premier, v jehož rámci obdržíte každý měsíc 10 000 kreditů, pak přijde na 30 dolarů měsíčně (resp. 288 dolarů ročně).

Zkusili jste skládání písniček pomocí AI?