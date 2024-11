Nahradí AI avataři lidi při výzkumu veřejného mínění? Jejich odpovědi jsou často lepší

Vědci využili GPT-4o k simulaci výzkumu veřejného mínění

Vytvořili 1 000 AI avatarů podle skutečných lidí

Odpovědi AI byly velmi podobné lidským

Výzkumy veřejného mínění jsou zajímavou sociologickou sondou do myšlení naší společnosti. Významné jsou nejen před volbami, ale ledacos nám napoví i o smýšlení lidí o důležitých věcech týkajících se života nás všech. Teď se ale ukázalo, že brzy by lidé mohli být nahrazeni umělou inteligencí.

Tým vědců ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii se rozhodl podrobit model GPT-4o od OpenAI zajímavému experimentu. Nejprve ho využili jakožto výzkumníka v sociologickém výzkumu veřejného mínění. Nechali ho pokládat otázky 1 052 pečlivě vybraným respondentům z USA, přičemž měl pozměňovat předpřipravené otázky i v návaznosti na odpovědi lidí. Každý rozhovor trval přibližně 2 hodiny a zahrnoval nejrůznější otázky na názory lidí.

Už jen to vědcům potvrdilo jeden z jejich předpokladů – namísto reálného člověka by výzkum mohl klidně provádět chatbot. Právě model GPT-4o už je toho schopný velmi dobře. A tak se pokusili zjistit, jestli to jde i opačně.

Odpovědi lidí nebo AI? Je to jedno

Vědci vzali soubor všech odpovědí, nahráli je do téhož modelu AI a požádali ho, aby napodobil každého z respondentů. Vytvořili tak více než 1 000 AI avatarů, kteří svými názory a smýšlením odpovídali svým reálným předobrazům. Podstatné je ale zmínit, že vzorek populace byl už předem pečlivě vybrán tak, aby reprezentoval různé myšlenkové směry, postoje, názory atd. A aby tedy mohl být použit do podobných výzkumů veřejného mínění.

Následně si vědci zahráli na tazatele a pokládali AI avatarům různé otázky, hráli s nimi ekonomické hry, dali jim test osobnosti a tak dále. Totéž už na začátku podstoupili i reální lidé.

Výsledkem bylo porovnávání výsledků lidí a AI. Pro ověření se přitom vše po 14 dnech opakovalo. Zajímavé bylo, že AI podávala velmi podobné výkony jako lidé. A co vědce potěšilo ještě víc, bylo, že umělá inteligence neměnila názor, zatímco mnoho živých respondentů to během oněch 2 týdnů udělalo. Což je pro zpracování dat a určení jejich platnosti ideální stav.

Právě díky tomu by umělá inteligence vědcům do budoucna mohla posloužit ke zjišťování různých odpovědí na důležité otázky. Třeba i k výzkumu veřejného mínění, při němž by se už vůbec nebavili s lidmi, ale jen s počítačem.

Jestli by to bylo dobře nebo špatně, je velkou otázkou. A vědci se kvůli nastaveným etickým hranicím dál ani nepouštěli.

Nahradí jednou AI reálné lidi při výzkumu veřejného mínění?

Zdroj: Decrypt, NewScientist