Strava se vrhla na turistiku a přidává várku nových funkcí. Co všechno zvládne v terénu? Hlavní stránka Zprávičky Strava představila várku funkcí pro turistiku – lepší mapy, plánování i navigaci přímo v terénu Většina novinek patří předplatitelům; přehlednější mapy s body zájmu dorazí později v létě na iOS i Android V terénu vás aplikace upozorní, když odbočíte z naplánované trasy Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.6.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Strava bývá hlavně doménou běžců a cyklistů. Teď ale natáhla ruku i k pěším výletníkům a přidává sadu funkcí, které mají z plánování a sledování túry udělat plnohodnotný zážitek – velká část z nich ale počítá s placeným předplatným. Co Strava chystá na mapách Nejviditelnější změnou jsou vylepšené mapové podklady. Aplikace nově zřetelněji odliší povrch cest a doplní body zájmu jako začátky stezek, místa na piknik nebo kempy, takže se i v husté síti pěšin zorientujete na první pohled. Vylepšené mapy si ale necháte na později – výrobce je hodlá nasadit na iOS i Android až později v létě 2026 a zůstanou výsadou předplatitelů. Navigace, která vás udrží na trase Druhý balík cílí na samotnou cestu. Aplikace umí upozornit, když odbočíte z naplánované trasy, takže o špatném směru víte dřív, než ujdete kilometr navíc. Naplánovanou trasu lze uložit pár ťuknutími a mít ji rovnou po ruce, případně stáhnout offline pro místa bez signálu. Trasy se navíc samy synchronizují do chytrých hodinek Garmin, Apple Watch i Coros a na Apple Watch můžete navigovat i bez telefonu v kapse. Během záznamu pomůže celoobrazovková mapa na jedno klepnutí a živý profil převýšení, podle kterého rozvrhnete síly do kopce. Sdílení výletu: 3D mapa i přehrání trasy Třetí část míří do sociálního kanálu. Hotový výlet se ve feedu zobrazí jako 3D krajina s reálným převýšením, případně jako animované přehrání trasy od startu do cíle. Statistiky o vzdálenosti, převýšení a čase nasdílíte přes hotové nálepky a nadšenci do chození najdou své lidi v turistických klubech se společnými trasami a žebříčky. Pro efektní tečku je tu Flyover – filmový 3D přelet nad dokončenou trasou vyrenderovaný z reálných výškových dat. Testujeme Fitbit Air: Tohle jsou naše první dojmy z náramku, AI trenéra a nové aplikace Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Co dostanete zdarma Tady je dobré zůstat nohama na zemi: drtivá většina vyjmenovaných funkcí, včetně upozornění na odbočení z trasy, offline tras nebo animovaných přehrání, patří k placenému předplatnému. Část z nich navíc předplatitelé znali už dřív a aplikace je teď jen poskládala dohromady pod hlavičku turistiky. Zdarma tak zůstává hlavně samotný záznam túry – kdo chce plánování a navigaci naplno, sáhne po placené verzi. Lákají vás nové turistické funkce Stravy, nebo na výlety míříte radši bez aplikace v kapse? Zdroje: Strava, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Navigace Strava turistika Mohlo by vás zajímat Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1.2025 Řidiči, zbystřete! Mapy.cz se teď umí vypořádat s nečekanou překážkou na trase Libor Foltýnek 23.6.2024 Skrytá funkce Androidu, o které možná nevíte. Ušetří vám gigabajty místa! (návod) Libor Foltýnek 11.12.2024 Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 Na Obchod Play přišla skvělá aplikace, která vám nahlas přečte knihu i PDF. Ovládá i češtinu Adam Kurfürst 24.8.2024 Google zavádí nová bezpečnostní pravidla pro Android. Možná kvůli nim nespustíte aplikace Jana Skálová 16.12.2024