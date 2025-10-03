Strava žaluje Garmin a požaduje zákaz prodeje jeho produktů. Spor překvapuje, tohle je důvod Hlavní stránka Zprávičky Strava podala žalobu na Garmin za údajné porušení patentů na segmenty a heatmapy Požaduje zákaz prodeje většiny fitness hodinek a cyklopočítačů Garmin a omezení funkcí v Garmin Connect Spor se týká funkcí, které společnosti vzájemně nabízely již téměř deset let Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.10.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Uznávaný technologický blogger a expert na sportovní technologie DC Rainmaker informoval o překvapivém soudním sporu mezi dvěma významnými hráči na poli sportovních technologií. Společnost Strava, provozující populární sociální síť pro sportovce, podala žalobu proti známému výrobci sporttesterů Garmin. Strava je přesvědčena, že Garmin porušil její patenty a požaduje zákaz prodeje prakticky všech fitness zařízení svého dlouholetého partnera. Co Strava požaduje? Historický kontext sporu Skutečný důvod konfliktu Reakce Garminu Co to znamená pro uživatele? Celý spor překvapil i experty Co Strava požaduje? Žaloba byla podána 30. září 2025 u okresního soudu v Coloradu. Strava v ní obviňuje Garmin z porušení dvou klíčových patentů – jednoho týkajícího se segmentů a druhého souvisejícího s funkcí heatmaps a populárními trasami. Na základě těchto obvinění požaduje trvalý soudní příkaz, který by Garminu zakázal prodávat a nabízet zařízení s těmito funkcemi. Toto omezení by se dotklo prakticky všech současných fitness hodinek Garmin včetně řad Forerunner, Fenix a Epix, stejně jako cyklopočítačů Edge. Strava dále požaduje, aby Garmin odstranil sporné funkce z platformy Garmin Connect. Historický kontext sporu Strava a Garmin byly po více než desetiletí úzce spolupracujícími partnery. Jejich spolupráce začala výrazně formalizovat v roce 2015, kdy společnosti podepsaly Master Cooperation Agreement (MCA), jež umožnila implementaci funkce Strava Live Segments na zařízeních Garmin. Podle Stravy však Garmin tuto dohodu porušil tím, že kromě implementace Strava Live Segments pokračoval v rozšiřování vlastní funkce Garmin Segments, kterou představil už v roce 2014 spolu s cyklopočítačem Edge 1000. Strava tvrdí, že Garmin využil spolupráci k tomu, aby „pečlivě prostudoval tyto funkce, pracně je zkopíroval a poté vydal jako vlastní funkce Garmin“. Česko na tzv. heatmapě Stravy Žádost o patent na segmenty Strava podala v roce 2011 a udělen jí byl čtyři roky nato. Druhý patent týkající se takzvaných heatmap, které zobrazují populární trasy na základě dat z aktivit uživatelů, byl podán v roce 2014 a udělen v roce 2016. Jak ale upozorňuje DC Rainmaker, Garmin začal nabízet podobnou funkci už začátkem roku 2013, tedy ještě před podáním patentu Stravou. Skutečný důvod konfliktu Podle Stravy je hlavním důvodem sporu snaha bránit se proti novým požadavkům Garminu na povinné uvádění zdroje dat. Na Redditu se k situaci vyjádřil Matt Salazar, produktový ředitel Stravy, který uvedl, že Garmin 1. července oznámil nové pokyny pro své API partnery, včetně Stravy. Tyto pokyny podle něj vyžadují, aby logo Garminu bylo přítomné na každém příspěvku o aktivitě, obrazovce, grafu, obrázku a sdílecí kartě. Strava má do 1. listopadu tyto požadavky splnit, jinak Garmin hrozí přerušením přístupu k API, což by znemožnilo nahrávání aktivit ze zařízení Garmin na Stravu. DC Rainmaker však na základě vlastní analýzy dokumentace Garminu upozorňuje, že logo Garmin není povinné. Garmin pouze požaduje uvedení zdroje dat v textové podobě, podobně jako to vyžadují i jiné společnosti včetně poskytovatelů map. Reakce Garminu Oficiální reakce společnosti Garmin je zatím nicneříkající. Mluvčí společnosti pro DC Rainmakera i server Android Central uvedl, že se k situaci nebude vyjadřovat, jelikož Garmin obecně nekomentuje probíhající soudní spory. Je tedy pravděpodobné, že se společnost bude bránit právní cestou. Co to znamená pro uživatele? Na dotaz DC Rainmakera, zda spor ovlivní běžné uživatele, Strava odpověděla: „Náš právní spor je mezi dvěma společnostmi; nemáme v úmyslu podnikat žádné kroky, které by narušily schopnost uživatelů Garminu synchronizovat svá data se Stravou, a doufáme, že Garmin si cení našich společných uživatelů stejným způsobem.“ Synchronizace aktivit mezi zařízeními Garmin a platformou Strava by tedy zatím neměla být ohrožena. Pokud by však soud vyhověl požadavkům Stravy, mohlo by to vést k odstranění populárních funkcí z hodinek a cyklopočítačů Garmin, což by mohlo zážitek některých sportovců negativně ovlivnit. Celý spor překvapil i experty

Jak poznamenává DC Rainmaker, tento krok ze strany Stravy je poněkud překvapivý, protože Garmin je jedním z jejích nejdůležitějších partnerů. Uživatelé zařízení Garmin tvoří významnou část platících předplatitelů Stravy. Případné přerušení spolupráce by tak mohlo Stravu citelně poškodit.

Zajímavé také je, že Strava se rozhodla žalovat Garmin kvůli funkcím, které klidně koexistovaly téměř deset let, a až nyní se staly problematickými.

Jak se na tento spor díváte vy? Používáte Garmin i Stravu a obáváte se možných dopadů?

Zdroje: DC Rainmaker, Android Central, The Verge

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 