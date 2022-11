Lidé jsou schopni vydražit téměř všechno. Ať se bavíme o legendárních brýlích Johna Lennona, kytaře Kurta Cobaina, nebo třeba vyžvýkané žvýkačce trenéra Sira Alexe Fergousona po jeho posledním odtrénovaném zápase na lavičce Manchesteru United. Nyní do aukce zamířily obnošené sandály, které denně nenosíval nikdo jiný, než Steve Jobs, spoluzakladatel společnosti Apple.

Sandály značky Birkenstock toho mají za sebou opravdu hodně. Sám Steve je měl zahodit do popelnice, přičemž “život” jim zachránil Mark Sheff, jeden z bývalých pracovníků rodiny Jobsových. Jsou tedy pravděpodobně nejen špinavé, ale dokonce jsou na nich skvrny Jobsova potu, což se ale v těchto situacích bere spíše jako výhoda. Do sandálů byl zabudován NFC čip, který dokáže zobrazit NFT, tedy virtuální verzi této rekvizity a to v 360stupňovém zobrazení.

Kupující, který si přál zůstat v anonymitě je zakoupil prostřednictvím aukce Icons & Idols: Rock ‘N’ Roll Auction, kterou pořádá firma Julien’s House. Aukce startovala na 60 000 dolarech, avšak výsledná částka se vyšplhala na 218 750 dolarů, tedy asi 5 130 000 Kč. To je za ošoupané boty, jejichž původní cena mohla činit okolo 40 dolarů poměrně slušné, nemyslíte?

Koupili byste si někdy něco podobného?

Zdroj: gizmochina.com