Steam odstartoval první letošní výprodej. Zlevnil desítky her, dvě jsou úplně zdarma

Po předvánočních výprodejích jsou tu ty povánoční, zimní a novoroční. Přidává se k nim i herní platforma Steam, která spustila první letošní tematickou slevovou akci. Ta je zaměřena na strategické hry, a nese příznačný název „Real-time festival“.

Jejím cílem je oslavování her, které jsou velkou výzvou pro naše „mikro a makro schopnosti“, jak to nazývá sám Steam. Ve slevě jsou proto nyní k dostání nejpopulárnější strategie, a to včetně nově vydané hry Age of Darkness: Final Stand, která zlevnila o skvělých 65 %.

Výhodněji nyní můžete mít například:

Manor Lords (28 eur)

Halo Wars: Definitive Edition (5 eur)

Company of Heroes 3 (27,49 eur)

Shadow Gambit: The Cursed Crew (24 eur)

Age of Mythology: Retold (20,09 eur)

Age of Empires IV: Anniversary Edition (20 eur)

Dune: Spice Wars (19,24 eur)

Hearts of Iron IV (15 eur)

Stellaris (10 eur

Stronghold: Definitive Edition (7,49 eur)

Akce trvá pouze do 27. ledna, a to do 19 hodin večer. K dispozici jsou ale i různé demo verze zajímavých her, které si můžete vyzkoušet zcela zdarma.

Navíc Steam dočasně nabízí i dvě plné hry zdarma. Jedná se o tituly Jaded (do 25. ledna) a Mini Thief (do 24. ledna do 19 hodin). Stačí si je jen aktivovat a ve své knihovně už je budete mít nastálo.

Nakupujete hry ve slevových akcích?

Zdroj: Steam