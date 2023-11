Steam Deck OLED nabízí lepší displej a větší baterii!

Původní Steam Deck od Valve je výkonná přenosná konzole

OLED veze není úplně nový produkt, díváme se na povedený facelift

Výrobce vylepšil několik klíčových parametrů

Steam Deck první generace je unikátní zařízení, které na trhu nemá moc konkurentů (tím největším je Asus ROG Ally). Nemůže tady v nezměněné podobě být věčně, Valve už za pár dní začne oficiálně prodávat vylepšenou verzi s přídomkem OLED. Název velmi dobře naznačuje oblast, ve které došlo k největšímu posunu. A není to jediná změna k lepšímu!

Displejem začneme, pořád je to největší a nejviditelnější změna. Díky OLED technologii se můžeme těšit na výrazně lepší podání barev, současně se zvýšila obnovovací frekvence na 90 Hz. To je u produktu zaměřeného na hraní správný směr, o 0,4 palce se navíc zvýšila úhlopříčka, tuto změnu ale možná ani nepostřehnete (právem se budete soustředit na barvy a frekvenci).

Větší je rovněž baterie, její kapacita narostla o 25 procent. A to není vše, díky optimalizaci konzole by se měla výdrž zvýšit až o 50 procent. Není to na úkor hmotnosti, ta naopak o pár gramů klesla, ruce vás nebudou bolet ani během dlouhého hraní. Vzrostla základní kapacita úložiště, k dispozici je 512 GB prostoru, připlatit si můžete za dvojnásobnou kapacitu. Potěší rychlejší operační paměť, ani současná verze ale na nedostatek výkonu netrpěla, ačkoliv u některých her by se více výkonu hodilo.

Konzole Steam Deck OLED bude oficiálně v prodeji od 16. listopadu za 569 euro, pro severoamerický trh Valve připravilo limitovanou edici se stejnými parametry, ale v novém kabátě a vypadá fantasticky. K nám se bohužel nedostane, ale nevadí, Steam Deck OLED bude super. Původní verze konzole Steam Deck se mi líbila, nakonec jsem ale odolal a nekoupil. Steam Deck OLED vylepšil spoustu věcí a odolat tomuto lákání už nebude tak jednoduché. První zahraniční recenze potvrzují, že nová verze má všechny vlastnosti stejné nebo lepší než originál a je to příjemný posun kupředu.

Zdroj: Steam