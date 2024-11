Statistiky odhalily, že Android preferují starší uživatelé

74 % z nich spadá do střední třídy nebo do nízkopříjmové

Ukázalo se také, jaké aplikace uživatelé preferují

Telefony vládnou světu. A to není nijak nadsazené tvrzení. Podle dat z loňského října vlastní chytrý telefon 4,3 miliardy lidí. Teď navíc vznikla statistika, která porovnává, jak jsou na tom uživatelé s preferencemi různých operačních systémů. Zásadní informací je, že svět mobilů drtivě ovládá Android, který se vyskytuje v 72 % všech zařízení. Hned za ním je samozřejmě iOS.

Zajímavé je ale zejména věkové rozložení uživatelů. Podle výzkumníků telefon s Androidem preferují především starší lidé. Dominuje ve skupině uživatelů narozených před rokem 1964. Ti nejmladší, tedy takzvaná generace Z a mileniálové, preferují iPhony.

To, jaký mobil si pravděpodobně pořídíte, ale nezávisí jen na vašem věku, ale také na příjmech. Ze studie vyplývá, že 73 % majitelů mobilů s Androidem spadá do skupiny se středními nebo nízkými příjmy. Ti, kdo si kupují iPhone, patří ale do těchto příjmových kategorií jen z 57 % (43 % uživatelů iPhonů má vysoké příjmy).

Rychlý růst Androidu

Výzkumníci se zajímali také o to, jestli volba operačního systému nějak souvisí s pohlavím. Ale vypadá to, že spíš ne. Počet uživatelů a uživatelek Androidu je takřka totožný. V případě iPhonů jsou majitelkami v 53 % případů ženy.

Zvláštní přitom je, že popularita Androidu roste raketovou rychlostí. Na začátku roku 2009 ho v mobilu měla pouhá 2 % uživatelů. Dnes je v 72 % všech zařízení. Úplně jinak je na tom iPhone, který v roce 2009 byl na 37 % všech mobilů. A ačkoliv ho nejmladší generace miluje, dnes má podíl pouhých 28 % (poslední data přitom pocházejí ze 3. kvartálu 2024).

Faktem ale je, že majitelé Androidů nejsou svému zařízení tak věrní. Pouze 43 % z nich je ochotno ponechat si ho alespoň 2 roky (uživatelé iPhonů si svůj mobil po nejméně 2 roky nechávají v 61 % případů).

Sedí statistika i na vás?

Zdroj: Pixabay, Techopedia