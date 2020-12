Legendární Star Wars: Knights of the Old Republic 2 míří na Android a iOS

Dnes již legendární a hra Star Wars: Knights of the Old Republic 2 míří na Android, iOS a iPadOS. Na App Store a Google Play bude hra dostupná již od 18. prosince a to za cenu 14,99 dolarů, což je v přepočtu asi 320 korun.

Star Wars: Knights of the Old Republic 2 Android

Právě KOTOR 2 je mnohými hráči považován za vůbec nejlepší díl z herní série Star Wars. Máme se tedy opravdu na co těšit. Port si vzala na starost firma Aspyr, která vytvořila ovládání a celkově hru přizpůsobila na mobilní zařízení. Hra vyšla původně na první Xbox v prosinci roku 2004, ovšem v únoru roku 2005 se podívala také na počítače.

Star Wars: Knights of the Old Republic II | Mobile Trailer

Děj se odehrává 4000 let před událostmi z filmu Episode 1: The Phantom Menace a pět let po událostech z prvního dílu Knights of the Old Republic. Již z traileru na nás dýchá nostalgie, jelikož jsme právě u tohoto dílu spolu s první Mafií, GTA: Vice City a Half-Life 2 strávili nejlepší dětská léta.

Jak se na hru těšíte?