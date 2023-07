I Spotify už prý plánuje zvednout ceny předplatného

Po sérii zdražování předplatného téměř u všech konkurentů pravděpodobně přistoupí ke zvýšení cen také největší platforma pro streamování audia, tedy Spotify. Jen pár dní poté, co se objevily zprávy o zvýšení cen u giganta YouTube, které se týkají rovněž verze Music, prosakují na veřejnost plány populární švédské služby s písničkami a podcasty. Stejně jako u YouTube by mělo jít o zdražení na území USA, nicméně postupný zásah do cen i v dalších regionech včetně Evropy vůbec není vyloučený.

Spotify: Music and Podcasts Spotify AB

Dle zprávy Wall Street Journal plánuje společnost Spotify zvýšit měsíční ceny předplatného v USA o 1 dolar. To znamená, že cena tarifu bez reklam ve výši 9,99 USD (asi 215 Kč) bude ve Spojených státech 10,99 USD (cca 240 Kč) měsíčně. Společnost Spotify by údajně měla tuto změnu oznámit již příští týden. WSJ současně odhaduje, že v následujících týdnech bude zvýšení cen oznámeno i pro mnoho dalších trhů, i když není jasné, kde a kdy budou tyto změny zavedeny.

Zvýšení ceny o jeden dolar by mohlo mít v případě vnímání ze strany uživatelů Spotify i jakýsi podprahový dopad. Služba se totiž dlouho dobu snaží udržet cenu svého prémiového tarifu zaseknutou pod psychologickou hranicí deseti dolarů. Jak ale reportuje WSJ, vedení společnosti musí reagovat na nátlak investorů, aby Spotify více vydělávalo.

Jak vnímáte aktuální ceny Spotify?

Zdroj: pharena