Zjevilo se Spotify Plus: Levnější předplatné jako kompromis?

Když si stáhnete aplikaci Spotify a začnete v ní zdarma poslouchat hudbu, střetnete se hned s několika omezeními. Mezi skladbami se ozývají reklamní bloky, u náhodně řazených písní můžete přeskakovat jen šestkrát za hodinu a taky jsou dost omezené možnosti playlistů. Abyste všechny tyto “znepříjemňovače” eliminovali, musíte si pořídit předplatné Spotify Premium, které u nás vyjde v případě běžného uživatele na 5,99 eur (cca 150 Kč) na měsíc. K této a dalším prémiovým variantám nejspíš nově přibude další. Nazvaná Spotify Plus.

Pokud se ptáte, co jiného než úplně bezplatné (omezené) a placené (úplně volné) používání může služba nabídnout, je to právě oddělení jednotlivých omezení. Spotify Plus má za 0,99 dolaru, tedy asi 22 korun, umožnit libovolně řazené přehrávání i s vlastními playlisty, nicméně přítomny zůstanou reklamy. Taková varianta používání by jistě velké spoustě spořivců mohla vyhovovat.

Spotify potvrdilo, že toto předplatné skutečně spouští. Jde ale o zatím jen o omezený test, který nemusí skončit plošným zavedením. Nicméně podle snímků je nachystaný v podobě, která už nebude mít k případnému vyslání do světa daleko.

Vyhovovalo by vám Spotify Plus? Jaké předplatné máte teď?

Zdroj: XDA