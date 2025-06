Konečně! Spotify zjevně chystá pořádný nástroj na import hudby. Co víme?

Spotify patří mezi nejoblíbenější platformy pro poslech hudby, ale dosud mu chybí jedna praktická funkce, která by mohla používání aplikace zpříjemnit. Jedná se o nástroj pro import obsahu z jiných služeb, což už v tuto chvíli umí například Apple Music s vámi vytvořenými playlisty. Nově objevené stopy v kódu nicméně naznačují, že by se to mohlo brzy změnit.

V aktuální verzi aplikace Spotify (9.0.56.459) byly objeveny nové součásti kódu, které odkazují na doposud neaktivní funkci importu hudby. Ta by měla být dostupná přímo v sekci „Tvoje knihovna“ a s největší pravděpodobností by měla sloužit právě pro přenos obsahu z jiných služeb.

Kód rovněž obsahuje také skrytou URL adresu, která bude s novinkou nejspíše propojena. Zatím ale není aktivní, takže se neví, zda půjde o webový nástroj nebo o interní proces mobilní aplikace.

To by mohlo znamenat, že mnohdy placené služby třetích stran jako například Soundiiz nebo TuneMyMusic, které tuto funkci doposud zprostředkovávaly, nebudou nadále potřeba.

Spotify v tuto chvíli umožňuje import lokálního obsahu

V aplikaci již nyní existuje podpora lokálních souborů, ačkoliv ta s novou funkcí zřejmě nesouvisí. I tak ale stojí za to ji v tuto chvíli znát.

Pokud chcete do Spotify dostat hudbu, kterou máte staženou na svém zařízení, ale není součástí streamovacích platforem, stačí zamířit do záložky „Nastavení a soukromí“ v levém postranním panelu aplikace. Poté otevřete záložku „Aplikace a zařízení“.

Zde pak už jen zbývá zapnout možnost „Lokální soubory“, neboli Local audio files. V knihovně by se vám pak měl zobrazit separátní playlist, který načte veškeré audio soubory stažené na vašem zařízení.

Pokud Spotify každopádně dotáhne připravovanou novinku do konce, bude to znamenat, že se konečně vyrovná výše uvedené konkurenci a přechod mezi hudebními službami už nebude muset být tak krkolomný.

Jakou platformu pro poslech hudby používáte vy?

Zdroj: AndroidAuthority