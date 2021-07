Takhle se brzy změní spodní menu aplikace Spotify. Líbí?

Jak jsme vás nedávno informovali, vývojáři mobilní aplikace Spotify se po dlouhé době rozhodli upravit Android widget. Mimo jiné proto, že se widgety zase dostávají na výsluní i díky novému iOS. Změny mají současně souviset s designovou proměnou Androida a přechodem na styl Material You. Jak se nyní ukazuje, pracuje se nejen na externím přehrávači na plochu, ale i na dalších prvcích. Přímo v aplikaci Spotify se například změní spodní menu.

Do dolní části aplikace nyní patří tlačítka Domů, Hledat a Tvoje knihovna a o řádek výš se nachází ovládání přehrávání s několika prvky. Všechny položky zde zůstanou, ale budou vypadat jinak, méně “ostře” a “materiálově”. Když to vezmeme shora, tak přehrávač dostane hlavně zaoblené rohy a nebude už zabírat celou šířku displeje. Stále v něm ale bude náhledový obrázek, název stopy, jméno interpreta a tlačítka pro přehrávání/pauzu, přidání do oblíbených a sdílení do dalších zařízení.

Úplně spodní menu si ponechá původní tlačítka v nezměněné podobě i se stejnými názvy, přesto bude prostředí trochu “živější”. Designéři se totiž rozhodli nastavit této části průhledné pozadí.

Zdroj: apolice