Zlomový verdikt: Google prohrál soud s Epic a musí otevřít Obchod Play konkurenci!

Společnost Epic je ve sporu se společností Google. Tento spor může ovlivnit budoucnost distribuce aplikací nejen na mobilních platformách. Jde o to, že Google si účtuje 30% marži z každé transakce provedené v Obchodě Play, což Epicu připadá nespravedlivě mnoho a rozhodl se tomuto poplatku vyhnout tak, že založil vlastní platební systém. Epic je autorem populární Fortnite, která je zdarma, ale točí se v ní velké peníze v nákupech za různá vylepšení.

Epic nakonec muset Fortnite stáhnout z Obchodu Play a hráči jej musí stáhnout jako APK a instalovat ručně. To ale není jednoduchý proces, dle Epicu je na nových telefonech Samsung třeba až 21 kroků, než se instalace dokončí. A proto Epic žaluje Google, aby umožnil plnohodnotnou instalaci alternativních obchodů, kam se s Fortnite uchýlil a zároveň po nich nechtěl poplatky. Spor není pouze o výši poplatků, ale i obecně o přístupu Google ke konkurenci.

Soudce James Donato dnes vydal své konečné rozhodnutí v případu Epic vs. Google, ve kterém nařídil Googlu, aby efektivně otevřel obchod s aplikacemi Google Play konkurenci na celé tři roky. Google bude muset distribuovat konkurenční obchody s aplikacemi třetích stran v rámci Google Play a musí poskytnout konkurenčním obchodům s aplikacemi třetích stran přístup k úplnému katalogu aplikací Google Play, pokud se vývojáři individuálně neodhlásí.

Google naopak nesmí:

V případu Epic úspěšně argumentoval, že Google vytvořil tak rozsáhlé množství dohod s vývojáři, operátory a výrobci zařízení, že bylo téměř nemožné, aby se objevily konkurenční obchody. Blokováním těchto druhů obchodů a proaktivní pomocí konkurenčním obchodům s aplikacemi je možné, že by nyní mohla dorazit skutečná konkurence monopolu Googlu.

Big news! The Epic Games Store and other app stores are coming to the Google Play Store in 2025 in the USA – without Google’s scare screens and Google’s 30% app tax – thanks to victory in Epic v Google.https://t.co/1g6uuw1CJB

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) October 7, 2024