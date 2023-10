Xiaomi Pad 6 můžete bezdrátově propojit s vybranými telefony Xiaomi

Podmínkou je společný Mi účet, samotné spojení je otázkou vteřin

Konkurence už podobnou funkci nějakou dobu nabízí (a umí toho víc)

Xiaomi Pad 6 je pěkný a šikovný tablet, který nabízí kvalitní konstrukci, nadprůměrný displej a solidní kvalitu zvuku. A pěkně spolupracuje s telefony Xiaomi, jak si v dnešním článku ukážeme. Podobně jako většina dalších produktů Xiaomi (pokud se omezíme na svět mobilních telefonů a tabletů) spoléhá Xiaomi Pad 6 na Android 13 v kombinaci s uživatelským rozhraním MIUI 14. V nastavení najdeme funkci Připojená zařízení (osobně jsem testoval kombinaci Xiaomi Pad 6 a Xiaomi 13 s nainstalovaným Androidem 14) a jdeme na to.

Samotné propojení zabere jen pár vteřin a hned můžete využívat sdílení obrazovky. Během intenzivního testování jednou došlo k přerušení spojení, jinak je stabilita připojení příkladná a chválím také okamžité reakce. Totéž platí pro rychlost přenosu obrazu, prodleva je minimální. Abych jen nechválil – v době psaní článku umí tato funkce skutečně pouze a jen zrcadlit obraz mobilního telefonu na displej tabletu. Není možné přesouvat soubory, není možné kopírovat například text. Kopírování textu nepotřebuji, přenos souborů se ale někdy hodit může a radost by mi udělal. Někde se začít musí…

Sdílení displeje je (doufáme) jen začátek…

Hodně jsem zvědav na budoucí vývoj této funkce, určitě by se dalo vymyslet mnoho dalších věcí (a vlastně není nutné je vyloženě vymýšlet, stačí se inspirovat u konkurence). Co se mě týká – důležitější je pro mě spolupráce mezi mobilním telefonem a počítačem, tam jsem především kopírování textu a obrázků v minulosti používal často. V současnosti tuto funkci nevyužívám vůbec (můj notebook si moc dobře nerozumí s mým telefonem), v budoucnosti ji opět šanci dám.

Určitě bych uvítal, pokud by Xiaomi v rámci nového rozhraní MIUI 15 tuto funkci rozpracovalo do větších detailů, to je zatím jen mé zbožné přání. Už za pár týdnů by MIUI 15 mělo být oficiálně představeno v Číně (veřejné testování už nějakou dobu probíhá), brzy se tedy dozvíme více. A jen pro připomenutí – v současnosti také probíhá veřejné testování Androidu 14, jehož betaverze byla uvolněna pro Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro a Xiaomi 12T. Ve všech případech je Android 14 spjatý ještě se současnou verzí MIUI 14, změny se ukrývají výhradně pod kapotou.

Co vás láká na spolupráci telefonu a tabletu nejvíce?

Zdroj: Vlastní