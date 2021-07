Představení řady Huawei P50 je stále v nedohlednu, i když o spuštění už se mluvilo před několika měsíci. Jeden z důvodů odložení je určitě spuštění nového systému HarmonyOS, který měl být v Huawei P50 jako první. Nyní jsme se dozvěděli pravděpodobný další důvod. Společnosti Huawei totiž dochází čipsety Kirin. Společnost si před embargem ze strany USA dokázala vytvořit velké zásoby, které dokázaly vydržet více než dva roky. Jenže embargo stále platí, i když v ne tak přísném režimu. Huawei nemůže využívat americké 5G technologie a nemůže tak ani koupit součástky pro 5G čipset Kirin. Řešení však má nabídnout americký Qualcomm.

Dochází čipsety Kirin a řešením mají být Huawei telefony se Snapdragonem

To, že v telefonech stejné řady nalezneme dva dny různé typy čipsetů není nic neobvyklého. Ostatně největší výrobce telefonů Samsung to tak praktikuje dlouhé roky u vlajkových modelů. Nyní by se podle posledních informací měl přidat také Huawei. Už dříve jsme se dozvěděli, že by klasická verze Huawei P50 měla mít již od začátku čipset Snapdragon 888 ve 4G variantě, kterou nově Qualcomm připravuje. Právě díky tomu, že se nejedná o 5G variantu, tak by ji mohl používat i Huawei ve svých telefonech.

Nově jsme se však dozvěděli, že nedostatek čipsetů Kirin je vážnější, protože se bude týkat i prémiovějších telefonů Huawei P50 Pro. Ten by se měl v srpnu tohoto roku dostat do prodeje s podporou 5G sítí a nejnovějším čipsetem Kirin. Avšak již v prosinci by měl být postupně nahrazen 4G variantou a čipsetem Snapdragon 888. Na závěr ještě uvedeme, že embargo stále platí na Google služby, i když se v telefonech bude nacházet americký čipset Snapdragon. Na druhou stranu se díky tomu může dostat na podporu alternativních ROM jako je třeba LineageOS.

Zdroje: gizchina.com, gsmarena.com