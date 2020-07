Specifikace Samsung Galaxy Tab S7+: pracovní nástroj bez kompromisů

To, že Samsung odhalí svůj nový vlajkový tablet na Galaxy Unpacked v srpnu není žádným tajemstvím. Dle všeho se dočkáme hned dvou variant a my již známe specifikace Galaxy Tab S7+, tedy té nejlepší verze. Co nabídne?

Jako vůbec první tablet na světě dostane Galaxy Tab S7+ čipset Snapdragon 865 Plus, takže můžeme počítat také s podporou 5G sítí. Přední stranu obklopí 12,4″ Super AMOLED displej s rozlišením 2 800 x 1 752 pixelů, který bude samozřejmě podporovat S Pen. Počítat můžeme s Androidem 10 s nadstavbou One UI 2.5 a spekuluje se také o čtečce otisků prstů v displeji.

Aktuálně nejvýkonnějšímu čipsetu bude sekundovat buď 6 nebo 8 GB RAM, zřejmě podle paměťové varianty. Budeme si moci vybrat z 128 nebo 256 GB. O výdrž by se měla starat 10 090 mAh baterie, kterou bude možné nabít až pomocí 45W nabíječky. Co se týče fotoaparátů, zde se žádné překvapení nekoná. Očekává se duální fotoaparát na zadní straně s čočkami o rozlišení 13 a 5 megpaixelů, zatímco selfie kamerka bude disponovat rozlišením 8 megapixelů.

Co říkáte na specifikace Galaxy Tab S7+?

