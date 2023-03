SpaceX letos začne propojovat satelitní a mobilní síť

Několik měsíců poté, co společnosti T-Mobile a SpaceX oznámily záměr společně propojit klasický mobilní GMS signál a satelitní připojení, přicházejí další zprávy o této zajímavé spolupráci. První testování bude prý probíhat již v letošním roce. Zmínil to viceprezident dceřiné vesmírně-komunikační firmy Starlink Jonathan Hofeller na akci Satellite Conference and Exhibition 2023. Zatím sice není jasné, kdy budou moci zákazníci T-Mobile využívat pokrytí Starlinku, ale jde o první oficiální informace od loňského léta.

Jak zaznělo dříve, tato kombinovaná síť nebude, alespoň ne v první fázi, sloužit k surfování po internetu z mobilů či volání. Základem by mělo být alespoň odesílání SOS zpráv v případě nebezpečí. Tuto službu zatím vlastními cestami nabízí jen hrstka telefonů. V úvahu přichází i dokrytí některých problémových oblastí. Rychlost bude v jednotlivých širších zónách omezena na dva až čtyři megabity za sekundu, takže dosáhne jen zlomku oproti pozemnímu 4G a 5G pokrytí.

Představitel formy Starlink na akci rovněž zmínil, že počet zákazníků se rozrostl na “hodně přes milion” a SpaceX staví šest satelitů nové generace denně. Ty doplní konstelaci asi 4 000 satelitů, které již v současnosti obíhají kolem planety.

Zdroj: CNET