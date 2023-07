Mobilní AR hry, tedy ty, které v rámci rozšířené reality využívají fotoaparát a displej pro zasazení dění do skutečného okolí hráče, mají mezi sebou další zajímavý titul. A to rovnou naprosto legendární. Moderní podoby se dočkala známá arkádovka Space Invaders, ve které má hráč za úkol střílet do útočících lodí vetřelců. Tato herní mechanika je platná i v nové AR verzi s podtitulem World Defense. Tu vytvořil Google společně s původním vývojářem, společností Taito, u příležitosti 45. výročí od vydání první verze.

SPACE INVADERS: World Defense TAITO Corporation

“Mobilní hra “SPACE INVADERS: World Defense” pro Android a iOS vyzývá hráče z celého světa, aby se vydali ven a bránili Zemi. Space Invaders se spawnují z budov a střech, skrývají se za stavbami a vznášejí se na obloze. Prostřednictvím globální pohlcující hry musí hráči z celého světa spolupracovat, aby zachránili planetu. Hráči prozkoumávají své okolí, aby objevili nové vesmírné vetřelce a získali body jejich likvidací. Mohou odemykat speciální vylepšení, soutěžit s přáteli o nejlepší skóre v okolí své polohy a sdílet své úspěchy na sociálních sítích pomocí AR selfie,” popisuje hru příspěvek na Google blogu.

SPACE INVADERS: World Defense – Defend your neighborhood in augmented reality

Hra využívá rozhraní ARCore a Geospatial API, které využívá bezprostřední okolí hráče i okolní budovy, krajinu a další architektonické prvky k navrhování poutavých úrovní v reálném světě pomocí rozšířené reality a na obrazovce pouze pomocí 3D. Poutavá hratelnost se přizpůsobuje reálnému světu hráče, včetně polohy, času a místního počasí.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Jakou další arkádovku byste chtěli v AR?