Sony Xperia 8 Lite oficiálně: zastaralý čipset, starý Android a vysoká cena

Společnost Sony v Japonsku oficiálně představila model Xperia 8 Lite. Má identické tělo i specifikace jako Xperia 10, která byla uvedena na trh již v únoru 2019, přičemž hlavní rozdíl spočívá ve fotoaparátech. Pojďme se na něj tedy podívat.

Sony Xperia 8 Lite oficiálně

Přední stranu telefonu pokrývá 6″ LCD panel s Full HD+ rozlišením a typickým poměrem stran 21:9. Jak jsme již řekli, telefon je má identické tělo jako Xperia 10, tedy až na soustavu fotoaparátů. Na zadní straně nalezneme duální fotoaparát. Hlavní snímač disponuje rozlišením 12 megapixelů a světelností f/1,8 a sekunduje mu 8 megapixelový hloubkový senzor se světelností f/2,4. Fotoaparáty jsou tedy mírně vylepšeny.

Pod kapotou tiká již tři roky starý čipset Snapdragon 630, který je vyráběn skrz 14 nm proces. Sekundují mu 4 GB operační paměti RAM a 64 GB úložiště. O výdrž se stará poměrně malá 2 870 mAh baterie, systémem je pak již téměř dva roky starý Android 9.0 Pie. Oficiální cena pak činí 29 800 JPY, tedy asi 6 300 korun bez daně. No, co na to říct? Již teď upřímně litujeme neznalého uživatele, co si telefon za takové peníze koupí. Tři roky starý čipset a starý operační systém? Chce to snad Sony s mobilní divizí opravdu zabalit?

Co si myslíte o tomto telefonu?

Zdroj: gsmarena.com