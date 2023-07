Uniklé promo video poodhaluje očekávanou Sony Xperia 5 V

Společnost Sony už má letos za sebou prezentaci vlajkového mobilu Xperia 1 V a také telefonu z opačného pólu výbavy a ceny, modelu Xperia 10 V. V rámci doplnění této klasické číselné řady se od japonské firmy očekává ještě uvedení smartphonu Xperia 5 V, který by měl představovat takzvanou zlatou střední cestu. Uniklé video, které bylo před několika hodinami publikováno na Redditu a které s největší pravděpodobností oficiálně prezentuje právě tento mobil, se k datu představení rychle blížíme.

Zmíněné video poskytuje určitý náhled na to, co můžeme od Sony Xperia 5 V očekávat. Nejviditelnější ze všech změn, kterých si můžeme všimnout, je to, že telefon přijde se systémem duálních fotoaparátů na zadní straně, na rozdíl od předchozí generace, která přišla se sadou tří fotoaparátů. S největší pravděpodobností půjde o hlavní a ultraširoký senzor. Důvodem pro snížení počtu fotoaparátů nejspíš bude plánované zařazení telefonu do nižší cenové hladiny.

Na spodním fotoaparátu nicméně můžeme vidět značku Zeiss, což by mělo naznačovat, že zůstane zachována firemní antireflexní povrchová úprava, která zabraňuje světelným artefaktům. Fanoušky poslechu hudby či podcastů skrze klasická drátová sluchátka podle všeho potěší, že i tato Xperia bude mít jack konektor. Model Xperia 5 IV vloni dorazil v září a jeho nástupce by se mohl termínu držet.

Zdroj: pharena